https://ria.ru/20210802/vaktsina-1743927742.html

Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса

Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса - РИА Новости, 02.08.2021

Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса

Республиканцы из палаты представителей США провели расследование причин появления коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что он возник в лаборатории в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:06

2021-08-02T08:06

2021-08-02T14:38

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирус covid-19

евгений тимаков

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США провели расследование причин появления коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что он возник в лаборатории в китайском Ухане, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов.Отчет основан на данных из открытых источников и "косвенных свидетельствах". Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса."По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки (заболевания. — Прим. ред.). Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Маккола.В документе отмечается, что лаборатория вела исследования "мутаций с приобретением функции", это делалось, согласно утверждениям Маккола, "в небезопасных условиях". Также исследователи предполагают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, что фигурирует в других похожих работах.В материалах расследования также говорится, что в Уханьском институте и лаборатории шел ремонт, когда велись исследования коронавирусов. Это происходило в месяцы перед появлением первых случаев COVID-19.Маккол в своих заявлениях призвал конгресс принять закон о санкциях против ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы мешавших борьбе с пандемией. Также он призвал комитет по иностранным делам вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака в связи с его "непоследовательными" и "заведомо неточными" утверждениями.Издание подчеркивает, что авторы исследования не говорят о том, что у них есть "неопровержимые улики", чтобы доказать свою правоту. Напротив, скорее, они стремятся выработать законодательный ответ и возложить ответственность на Китай.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об искусственном происхождении вируса.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов об их визите, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743823384.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743863302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, евгений тимаков, вакцинация россиян от covid-19