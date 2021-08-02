Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/vaktsina-1743927742.html
Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса
Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса - РИА Новости, 02.08.2021
Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса
Республиканцы из палаты представителей США провели расследование причин появления коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что он возник в лаборатории в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:06
2021-08-02T14:38
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
евгений тимаков
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743948555_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_da5acc7dfef405b10728ed1f6e104174.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США провели расследование причин появления коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что он возник в лаборатории в китайском Ухане, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов.Отчет основан на данных из открытых источников и "косвенных свидетельствах". Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса."По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки (заболевания. — Прим. ред.). Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Маккола.В документе отмечается, что лаборатория вела исследования "мутаций с приобретением функции", это делалось, согласно утверждениям Маккола, "в небезопасных условиях". Также исследователи предполагают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, что фигурирует в других похожих работах.В материалах расследования также говорится, что в Уханьском институте и лаборатории шел ремонт, когда велись исследования коронавирусов. Это происходило в месяцы перед появлением первых случаев COVID-19.Маккол в своих заявлениях призвал конгресс принять закон о санкциях против ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы мешавших борьбе с пандемией. Также он призвал комитет по иностранным делам вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака в связи с его "непоследовательными" и "заведомо неточными" утверждениями.Издание подчеркивает, что авторы исследования не говорят о том, что у них есть "неопровержимые улики", чтобы доказать свою правоту. Напротив, скорее, они стремятся выработать законодательный ответ и возложить ответственность на Китай.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об искусственном происхождении вируса.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов об их визите, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743823384.html
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743863302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743948555_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aded288c60cc210bbfdf60b51b9c3aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, евгений тимаков, вакцинация россиян от covid-19
08:06 02.08.2021 (обновлено: 14:38 02.08.2021)
 
Республиканцы опубликовали итоги расследования о происхождении коронавируса

Представители конгресса США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудник службы безопасности возле Уханьского института вирусологии
Сотрудник службы безопасности возле Уханьского института вирусологии - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США провели расследование причин появления коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что он возник в лаборатории в китайском Ухане, сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов.
Отчет основан на данных из открытых источников и "косвенных свидетельствах". Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса.
"По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки (заболевания. — Прим. ред.). Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении Маккола.
В документе отмечается, что лаборатория вела исследования "мутаций с приобретением функции", это делалось, согласно утверждениям Маккола, "в небезопасных условиях". Также исследователи предполагают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, что фигурирует в других похожих работах.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 06:16Распространение коронавируса
Эксперт оценила, приведет ли обязательная вакцинация к массовым увольнениям
В материалах расследования также говорится, что в Уханьском институте и лаборатории шел ремонт, когда велись исследования коронавирусов. Это происходило в месяцы перед появлением первых случаев COVID-19.
Маккол в своих заявлениях призвал конгресс принять закон о санкциях против ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы мешавших борьбе с пандемией. Также он призвал комитет по иностранным делам вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака в связи с его "непоследовательными" и "заведомо неточными" утверждениями.
Издание подчеркивает, что авторы исследования не говорят о том, что у них есть "неопровержимые улики", чтобы доказать свою правоту. Напротив, скорее, они стремятся выработать законодательный ответ и возложить ответственность на Китай.
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об искусственном происхождении вируса.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов об их визите, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса через охлажденные продукты.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность этими выводами, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 14:03
Названы причины появления новых штаммов коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукКоронавирус COVID-19Евгений ТимаковВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
Лента новостейМолния