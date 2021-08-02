https://ria.ru/20210802/uscherb-1744055182.html

В Генпрокуратуре оценили ущерб от экономических преступлений

В Генпрокуратуре оценили ущерб от экономических преступлений - РИА Новости, 02.08.2021

В Генпрокуратуре оценили ущерб от экономических преступлений

Сумма ущерба от экономических преступлений за первые шесть месяцев 2021 года превысила в России 142,6 миллиарда рублей, это на 74,5 миллионов руб меньше, чем в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:33

2021-08-02T18:33

2021-08-02T18:38

генеральная прокуратура рф

россия

экономика

происшествия

преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сумма ущерба от экономических преступлений за первые шесть месяцев 2021 года превысила в России 142,6 миллиарда рублей, это на 74,5 миллионов руб меньше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ."Продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку в 70 тысяч", - говорится в сообщении.По данным ведомства, более трети экономических преступлений (20,3 тысячи) совершены в крупном и особо крупном размере.В целом, по итогам 6 месяцев отмечается увеличение в пределах 4% числа предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершенных организованной группой или преступным сообществом (всего - 4,7 тысячи). В общей структуре организованной преступности их доля составляет около 36%.

https://ria.ru/20210729/zakon-1743461951.html

https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, россия, экономика, происшествия, преступления