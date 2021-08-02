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В Генпрокуратуре оценили ущерб от экономических преступлений
В Генпрокуратуре оценили ущерб от экономических преступлений - РИА Новости, 02.08.2021
В Генпрокуратуре оценили ущерб от экономических преступлений
Сумма ущерба от экономических преступлений за первые шесть месяцев 2021 года превысила в России 142,6 миллиарда рублей, это на 74,5 миллионов руб меньше, чем в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T18:33
2021-08-02T18:38
генеральная прокуратура рф
россия
экономика
происшествия
преступления
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сумма ущерба от экономических преступлений за первые шесть месяцев 2021 года превысила в России 142,6 миллиарда рублей, это на 74,5 миллионов руб меньше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ."Продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку в 70 тысяч", - говорится в сообщении.По данным ведомства, более трети экономических преступлений (20,3 тысячи) совершены в крупном и особо крупном размере.В целом, по итогам 6 месяцев отмечается увеличение в пределах 4% числа предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершенных организованной группой или преступным сообществом (всего - 4,7 тысячи). В общей структуре организованной преступности их доля составляет около 36%.
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генеральная прокуратура рф, россия, экономика, происшествия, преступления
18:33 02.08.2021 (обновлено: 18:38 02.08.2021)
 
В Генпрокуратуре оценили ущерб от экономических преступлений

Генпрокуратура: ущерб от экономических преступлений за полугодие превысил 142,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сумма ущерба от экономических преступлений за первые шесть месяцев 2021 года превысила в России 142,6 миллиарда рублей, это на 74,5 миллионов руб меньше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"Продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку в 70 тысяч", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, более трети экономических преступлений (20,3 тысячи) совершены в крупном и особо крупном размере.
"Материальный ущерб, оцененный на досудебной стадии, превысил 142,6 миллиарда рублей, что на 74,5 миллионов рублей меньше, чем годом ранее", - уточняется в сообщении.
В целом, по итогам 6 месяцев отмечается увеличение в пределах 4% числа предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершенных организованной группой или преступным сообществом (всего - 4,7 тысячи). В общей структуре организованной преступности их доля составляет около 36%.
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