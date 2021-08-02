Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/uragan-1744081470.html
Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13
Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13 - РИА Новости, 02.08.2021
Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13
Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13, среди погибших есть ребенок, кроме того, повреждены кровли 65 домов, обесточены свыше 1,6... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:30
2021-08-02T22:43
происшествия
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744080953_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b0558ea19a1baf62a0b2b787f8def11d.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13, среди погибших есть ребенок, кроме того, повреждены кровли 65 домов, обесточены свыше 1,6 тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В понедельник днем ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь Тверской области, власти сообщали о наличии пострадавших, но не уточняли их число. Позднее в МЧС сообщили, что погибли три человека и пострадали восемь."Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)", - сказал собеседник агентства.Как сообщает МЧС России, спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым и оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств."Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210802/nepogoda-1744080758.html
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры урагана в Тверской области
В Тверской области из-за урагана погибли три человека, еще восемь пострадали, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС.
2021-08-02T22:30
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744080953_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_fd89e158e3dcd2d3436598ed2b7c08f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
22:30 02.08.2021 (обновлено: 22:43 02.08.2021)
 
Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13

Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13, повреждены кровли 65 домов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13, среди погибших есть ребенок, кроме того, повреждены кровли 65 домов, обесточены свыше 1,6 тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
В понедельник днем ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь Тверской области, власти сообщали о наличии пострадавших, но не уточняли их число. Позднее в МЧС сообщили, что погибли три человека и пострадали восемь.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 22:13
Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области остались без света
"Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает МЧС России, спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым и оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.
"Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияТверская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Лента новостейМолния