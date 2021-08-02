https://ria.ru/20210802/uragan-1744081470.html

Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13

Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13 - РИА Новости, 02.08.2021

Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13

Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13, среди погибших есть ребенок, кроме того, повреждены кровли 65 домов, обесточены свыше 1,6... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T22:30

2021-08-02T22:30

2021-08-02T22:43

происшествия

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших от урагана в Тверской области возросло до 13, среди погибших есть ребенок, кроме того, повреждены кровли 65 домов, обесточены свыше 1,6 тысячи домов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В понедельник днем ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь Тверской области, власти сообщали о наличии пострадавших, но не уточняли их число. Позднее в МЧС сообщили, что погибли три человека и пострадали восемь."Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)", - сказал собеседник агентства.Как сообщает МЧС России, спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым и оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств."Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210802/nepogoda-1744080758.html

тверская область

россия

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Кадры урагана в Тверской области В Тверской области из-за урагана погибли три человека, еще восемь пострадали, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС. 2021-08-02T22:30 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия