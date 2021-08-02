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Из-за урагана в Тверской области погибли три человека
Из-за урагана в Тверской области погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2021
Из-за урагана в Тверской области погибли три человека
В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-02T20:58
2021-08-03T04:25
происшествия
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь руденя
россия
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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Днем в Андреаполе скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов.По словам собеседника агентства, десять человек получили травмы, в том числе ребенок.Из-за урагана частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях, обесточены свыше 1,6 тысячи домов, где проживают 2278 человек.Спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают людей всем необходимым. Они помогают в том числе распиливать упавшие деревья, разбирать конструкции и деблокировать транспорт."Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР (пункт временного размещения. — Прим. ред.), который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается", — указано в сообщении.Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Он поручил помочь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение. Региональному Минздраву поручили взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим.
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Кадры урагана в Тверской области
В Тверской области из-за урагана погибли три человека, еще восемь пострадали, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь руденя, россия
20:58 02.08.2021 (обновлено: 04:25 03.08.2021)
 
Из-за урагана в Тверской области погибли три человека

В Тверской области три человека погибли и десять пострадали из-за урагана

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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
Днем в Андреаполе скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов.
По словам собеседника агентства, десять человек получили травмы, в том числе ребенок.
Из-за урагана частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях, обесточены свыше 1,6 тысячи домов, где проживают 2278 человек.
Спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают людей всем необходимым. Они помогают в том числе распиливать упавшие деревья, разбирать конструкции и деблокировать транспорт.

"Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР (пункт временного размещения. — Прим. ред.), который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается", — указано в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Он поручил помочь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение. Региональному Минздраву поручили взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим.
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