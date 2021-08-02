https://ria.ru/20210802/uragan-1744075223.html

Из-за урагана в Тверской области погибли три человека

Из-за урагана в Тверской области погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2021

Из-за урагана в Тверской области погибли три человека

В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-02T20:58

2021-08-02T20:58

2021-08-03T04:25

происшествия

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь руденя

россия

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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. В Тверской области из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Днем в Андреаполе скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов.По словам собеседника агентства, десять человек получили травмы, в том числе ребенок.Из-за урагана частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях, обесточены свыше 1,6 тысячи домов, где проживают 2278 человек.Спасатели проводят подворовые обходы, обеспечивают людей всем необходимым. Они помогают в том числе распиливать упавшие деревья, разбирать конструкции и деблокировать транспорт."Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР (пункт временного размещения. — Прим. ред.), который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается", — указано в сообщении.Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Он поручил помочь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение. Региональному Минздраву поручили взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим.

https://ria.ru/20210708/kazaki-1740498142.html

тверская область

россия

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Кадры урагана в Тверской области В Тверской области из-за урагана погибли три человека, еще восемь пострадали, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС. 2021-08-02T20:58 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь руденя, россия