https://ria.ru/20210802/ulyanovsk-1744025032.html
В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей
В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей - РИА Новости, 02.08.2021
В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей
Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:02
2021-08-02T16:02
2021-08-02T17:43
происшествия
ульяновск
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
САМАРА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в паблике "Сейчас в Ульяновске" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии с двумя несовершеннолетними. На кадрах видно, что в доме грязно, все завалено хламом и мусором."По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами, одеждой и спальными местами", — говорится в релизе.Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, до ЧП семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.Мальчику пять лет, девочке — три года. Старшего ребенка перевели в социально-реабилитационный центр, младшего обследуют в больнице.Власти намерены через суд лишить мать родительских прав. По их данным, она воспитывала детей одна.Позднее СК начал проверку после инцидента.
https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область
16:02 02.08.2021 (обновлено: 17:43 02.08.2021)
В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей
Прокуратура начала проверку после обнаружения двух детей в захламленной квартире в Ульяновске
САМАРА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в паблике "Сейчас в Ульяновске"
в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии с двумя несовершеннолетними. На кадрах видно, что в доме грязно, все завалено хламом и мусором.
"По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами, одеждой и спальными местами", — говорится в релизе.
Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.
По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
, до ЧП семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.
Мальчику пять лет, девочке — три года. Старшего ребенка перевели в социально-реабилитационный центр, младшего обследуют в больнице.
"С ними работают специалисты, по их информации, жизни и здоровью малышей ничего не угрожает", — добавили в министерстве.
Власти намерены через суд лишить мать родительских прав. По их данным, она воспитывала детей одна.
Позднее СК начал проверку после инцидента.