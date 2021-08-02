https://ria.ru/20210802/ulyanovsk-1744025032.html

В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей

В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей - РИА Новости, 02.08.2021

В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей

Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:02

2021-08-02T16:02

2021-08-02T17:43

происшествия

ульяновск

ульяновская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

САМАРА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в паблике "Сейчас в Ульяновске" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии с двумя несовершеннолетними. На кадрах видно, что в доме грязно, все завалено хламом и мусором."По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами, одеждой и спальными местами", — говорится в релизе.Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, до ЧП семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.Мальчику пять лет, девочке — три года. Старшего ребенка перевели в социально-реабилитационный центр, младшего обследуют в больнице.Власти намерены через суд лишить мать родительских прав. По их данным, она воспитывала детей одна.Позднее СК начал проверку после инцидента.

https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html

ульяновск

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновск, ульяновская область