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В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей
В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей - РИА Новости, 02.08.2021
В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей
Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:02
2021-08-02T17:43
происшествия
ульяновск
ульяновская область
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САМАРА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в паблике "Сейчас в Ульяновске" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии с двумя несовершеннолетними. На кадрах видно, что в доме грязно, все завалено хламом и мусором."По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами, одеждой и спальными местами", — говорится в релизе.Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, до ЧП семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.Мальчику пять лет, девочке — три года. Старшего ребенка перевели в социально-реабилитационный центр, младшего обследуют в больнице.Власти намерены через суд лишить мать родительских прав. По их данным, она воспитывала детей одна.Позднее СК начал проверку после инцидента.
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происшествия, ульяновск, ульяновская область
16:02 02.08.2021 (обновлено: 17:43 02.08.2021)
 
В захламленной квартире в Ульяновске нашли двух детей

Прокуратура начала проверку после обнаружения двух детей в захламленной квартире в Ульяновске

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости
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САМАРА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в одной из захламленных квартир в Ульяновске нашли двух безнадзорных детей, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в паблике "Сейчас в Ульяновске" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии с двумя несовершеннолетними. На кадрах видно, что в доме грязно, все завалено хламом и мусором.
"По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами, одеждой и спальными местами", — говорится в релизе.
Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики.
По информации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, до ЧП семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.
Мальчику пять лет, девочке — три года. Старшего ребенка перевели в социально-реабилитационный центр, младшего обследуют в больнице.

"С ними работают специалисты, по их информации, жизни и здоровью малышей ничего не угрожает", — добавили в министерстве.

Власти намерены через суд лишить мать родительских прав. По их данным, она воспитывала детей одна.
Позднее СК начал проверку после инцидента.
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