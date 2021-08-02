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Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин
Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021
Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Украина не сможет существовать как государство, в том числе из-за... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:26
2021-08-02T13:26
в мире
киев
оон
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Украина не сможет существовать как государство, в том числе из-за недальновидной законотворческой деятельности ее руководства."Мы видим, что сейчас по факту (у Украины – ред.) нет Крыма и нет Донбасса. Я вам скажу, что это только начало. Потому что те камни преткновения, которые есть в украинском обществе, только усиливают раздор из-за недальновидной законотворческой деятельности. Все это в итоге приведет к тому, что Украина как государство существовать просто не сможет", - заявил Пушилин. РИА Новости.&nbsp;Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, киев, оон, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:26 02.08.2021
 
Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Украина не сможет существовать как государство

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Украина не сможет существовать как государство, в том числе из-за недальновидной законотворческой деятельности ее руководства.
"Мы видим, что сейчас по факту (у Украины – ред.) нет Крыма и нет Донбасса. Я вам скажу, что это только начало. Потому что те камни преткновения, которые есть в украинском обществе, только усиливают раздор из-за недальновидной законотворческой деятельности. Все это в итоге приведет к тому, что Украина как государство существовать просто не сможет", - заявил Пушилин. РИА Новости.
 Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
12:59
Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин
 
В миреКиевООНВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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