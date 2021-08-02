https://ria.ru/20210802/ukraina-1743989680.html
Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин
Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021
Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Украина не сможет существовать как государство, в том числе из-за... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:26
2021-08-02T13:26
2021-08-02T13:26
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Украина не сможет существовать как государство, в том числе из-за недальновидной законотворческой деятельности ее руководства."Мы видим, что сейчас по факту (у Украины – ред.) нет Крыма и нет Донбасса. Я вам скажу, что это только начало. Потому что те камни преткновения, которые есть в украинском обществе, только усиливают раздор из-за недальновидной законотворческой деятельности. Все это в итоге приведет к тому, что Украина как государство существовать просто не сможет", - заявил Пушилин. РИА Новости. Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, киев, оон, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Украина не сможет существовать как государство, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Украина не сможет существовать как государство