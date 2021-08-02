12:59 02.08.2021 (обновлено: 13:03 02.08.2021)
Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: ситуация с правами человека на Украине деградирует с 2014 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Ситуация с правами человека на территории Украины, контролируемой властями Киева, ухудшилась в 2014 году и продолжает деградировать, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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"Отмена Верховной радой языкового закона в 2014 году подтолкнула жителей Донбасса выступить против попрания нашей истории, культуры и языка. С тех пор ситуация на Украине с правами человека стала на несколько порядков хуже, и, увы, она продолжает деградировать", сказал Пушилтин.
После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики (закон Колесниченко-Кивалова), который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным. КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального.