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Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин
Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021
Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин
Ситуация с правами человека на территории Украины, контролируемой властями Киева, ухудшилась в 2014 году и продолжает деградировать, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:59
2021-08-02T13:03
в мире
украина
киев
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Ситуация с правами человека на территории Украины, контролируемой властями Киева, ухудшилась в 2014 году и продолжает деградировать, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Отмена Верховной радой языкового закона в 2014 году подтолкнула жителей Донбасса выступить против попрания нашей истории, культуры и языка. С тех пор ситуация на Украине с правами человека стала на несколько порядков хуже, и, увы, она продолжает деградировать", сказал Пушилтин.После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики (закон Колесниченко-Кивалова), который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным. КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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в мире, украина, киев, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
12:59 02.08.2021 (обновлено: 13:03 02.08.2021)
 
Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: ситуация с правами человека на Украине деградирует с 2014 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Ситуация с правами человека на территории Украины, контролируемой властями Киева, ухудшилась в 2014 году и продолжает деградировать, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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"Отмена Верховной радой языкового закона в 2014 году подтолкнула жителей Донбасса выступить против попрания нашей истории, культуры и языка. С тех пор ситуация на Украине с правами человека стала на несколько порядков хуже, и, увы, она продолжает деградировать", сказал Пушилтин.
После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики (закон Колесниченко-Кивалова), который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным. КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
В миреУкраинаКиевДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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