https://ria.ru/20210802/ukraina-1743981752.html

Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин

Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021

Ситуация с правами человека на Украине деградирует, заявил Пушилин

Ситуация с правами человека на территории Украины, контролируемой властями Киева, ухудшилась в 2014 году и продолжает деградировать, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:59

2021-08-02T12:59

2021-08-02T13:03

в мире

украина

киев

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Ситуация с правами человека на территории Украины, контролируемой властями Киева, ухудшилась в 2014 году и продолжает деградировать, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Отмена Верховной радой языкового закона в 2014 году подтолкнула жителей Донбасса выступить против попрания нашей истории, культуры и языка. С тех пор ситуация на Украине с правами человека стала на несколько порядков хуже, и, увы, она продолжает деградировать", сказал Пушилтин.После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики (закон Колесниченко-Кивалова), который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным. КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20210721/narody-1742292730.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр