Дело против Януковича об убийствах на "евромайдане" расследуют заочно
Суд в Киеве разрешил заочное расследование против Януковича по делу о "евромайдане"
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в организации ряда тяжких преступлений, в том числе "умышленных убийств" в центре Киева на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР (Госбюро расследований - ред.) о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на майдане Незалежности и прилегающих улицах", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что так как Янукович пока скрывается от органов следствия и суда на территории Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие.
"По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применения сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части", - заявили в генпрокуратуре.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.