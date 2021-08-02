https://ria.ru/20210802/ukraina-1743954869.html

Дело против Януковича об убийствах на "евромайдане" расследуют заочно

Дело против Януковича об убийствах на "евромайдане" расследуют заочно - РИА Новости, 02.08.2021

Дело против Януковича об убийствах на "евромайдане" расследуют заочно

Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в организации ряда тяжких преступлений, в том числе РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:19

2021-08-02T11:19

2021-08-02T11:19

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киев

виктор янукович

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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в организации ряда тяжких преступлений, в том числе "умышленных убийств" в центре Киева на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора."При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР (Госбюро расследований - ред.) о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на майдане Незалежности и прилегающих улицах", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что так как Янукович пока скрывается от органов следствия и суда на территории Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

https://ria.ru/20210728/yanukovich-1743342189.html

https://ria.ru/20210527/yanukovich-1734491320.html

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в мире, украина, киев, виктор янукович, россия