https://ria.ru/20210802/ucheniya-1743927499.html

На полигоне Термез стартовали российско-узбекские военные учения

На полигоне Термез стартовали российско-узбекские военные учения - РИА Новости, 02.08.2021

На полигоне Термез стартовали российско-узбекские военные учения

Совместные российско-узбекистанские учения стартовали на горном полигоне Термез в Узбекистане, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:02

2021-08-02T08:02

2021-08-02T08:02

безопасность

узбекистан

центральный военный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Совместные российско-узбекистанские учения стартовали на горном полигоне Термез в Узбекистане, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО)."Совместное российско-узбекистанское учение стартовало на горном полигоне Термез, расположенном в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Мероприятие началось с общего построения военнослужащих двух стран", - говорится в сообщении.После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации, Республики Узбекистан и исполнения государственных гимнов состоялся митинг. В приветственном выступлении заместитель начальника штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также выразили уверенность в том, что совместные учения еще больше укрепят двустороннее российско-узбекское сотрудничество.Затем участники учений прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск Термез.В учениях, которые продлится пять дней, примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на бронетехнике, предоставленной принимающей стороной, уточняет округ.

https://ria.ru/20210801/ucheniya-1743854931.html

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безопасность, узбекистан, центральный военный округ, россия