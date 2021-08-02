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В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц
Большинство серийных убийц внешне являются обычными людьми, однако ряд таких преступников эгоистичны, они игнорируют нормы в сексуальных отношениях и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:52
2021-08-02T12:16
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство серийных убийц внешне являются обычными людьми, однако ряд таких преступников эгоистичны, они игнорируют нормы в сексуальных отношениях и гуманистические ценности, не могут сопереживать другим, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.При этом Ложис заметил, что психические отклонения, так же как и "Триада Макдональда" новозеландского судебного психиатра Джона Макдональда, в которой он связывал наличие зоосадизма, пиромании и энуреза у детей с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений, не влекут за собой автоматически криминальное поведение.Собеседник также отметил, что не все серийные убийцы страдают серьезными психическими расстройствами или как-то их проявляют в жизни. Зачастую они ничем не отличаются от других людей, работают, создают семьи."Свои наклонности они успешно скрывают за так называемой маской "нормальности", и заподозрить в них серийного убийцу практически невозможно", - добавил Ложис.В качестве примера он напомнил о "ангарском маньяке" Михаиле Попкове, который с 1992 по 2010 год убил более 80 человек в Иркутской области. Попков был женат, с середины 1990-х годов, работал оперативным дежурным в милиции."А за доброжелательность коллеги называли его "Миша-Улыбка" и все его характеризовали положительно. Однако в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания" или непреодолимое влечение к убийствам", - добавил собеседник.Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока. По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За данные преступления он осужден в январе 2015 года.После вынесения приговора Попков сообщил следствию, что убил еще 59 женщин. Впоследствии, в ходе второго процесса, суд признал его виновным еще в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку.После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях – так появилось третье уголовное дело. В начале июня суд приговорил Попкова еще почти к 10 годам лишения свободы за два новых эпизода.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1738960216.html
https://ria.ru/20210604/popkov-1735550629.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:52 02.08.2021 (обновлено: 12:16 02.08.2021)
 
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц

Глава Криминалистического центра СК Ложис: серийных убийц отличает ряд психологических особенностей

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство серийных убийц внешне являются обычными людьми, однако ряд таких преступников эгоистичны, они игнорируют нормы в сексуальных отношениях и гуманистические ценности, не могут сопереживать другим, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.
"Практика показывает, что внешне большинство серийных убийц ‒ самые обычные люди. Конечно, ряд серийных убийц имели или имеют отклонения в психике... Если мы говорим о психологических особенностях таких преступников, то можно выделить своеобразие ценностных ориентаций, которое заключается в игнорировании норм в сексуальных отношениях и гуманистических ценностях. При этом новые преступления влекут за собой трансформацию мотивационных сфер – формируются аномалии, характерные для лиц с патологией влечения. Зачастую такие люди эгоистичны, им чужда эмпатия (сопереживание)", - сказал он.
При этом Ложис заметил, что психические отклонения, так же как и "Триада Макдональда" новозеландского судебного психиатра Джона Макдональда, в которой он связывал наличие зоосадизма, пиромании и энуреза у детей с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений, не влекут за собой автоматически криминальное поведение.
Собеседник также отметил, что не все серийные убийцы страдают серьезными психическими расстройствами или как-то их проявляют в жизни. Зачастую они ничем не отличаются от других людей, работают, создают семьи.
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"Свои наклонности они успешно скрывают за так называемой маской "нормальности", и заподозрить в них серийного убийцу практически невозможно", - добавил Ложис.
В качестве примера он напомнил о "ангарском маньяке" Михаиле Попкове, который с 1992 по 2010 год убил более 80 человек в Иркутской области. Попков был женат, с середины 1990-х годов, работал оперативным дежурным в милиции.
"А за доброжелательность коллеги называли его "Миша-Улыбка" и все его характеризовали положительно. Однако в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания" или непреодолимое влечение к убийствам", - добавил собеседник.
Кадры Ангарского маньяка из зала суда
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"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии
Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока. По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За данные преступления он осужден в январе 2015 года.
После вынесения приговора Попков сообщил следствию, что убил еще 59 женщин. Впоследствии, в ходе второго процесса, суд признал его виновным еще в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку.
После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях – так появилось третье уголовное дело. В начале июня суд приговорил Попкова еще почти к 10 годам лишения свободы за два новых эпизода.
Читайте полный текст интервью >>
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