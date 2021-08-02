https://ria.ru/20210802/ubiytsy-1743947956.html
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц
Большинство серийных убийц внешне являются обычными людьми, однако ряд таких преступников эгоистичны, они игнорируют нормы в сексуальных отношениях и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:52
2021-08-02T10:52
2021-08-02T12:16
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство серийных убийц внешне являются обычными людьми, однако ряд таких преступников эгоистичны, они игнорируют нормы в сексуальных отношениях и гуманистические ценности, не могут сопереживать другим, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.При этом Ложис заметил, что психические отклонения, так же как и "Триада Макдональда" новозеландского судебного психиатра Джона Макдональда, в которой он связывал наличие зоосадизма, пиромании и энуреза у детей с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений, не влекут за собой автоматически криминальное поведение.Собеседник также отметил, что не все серийные убийцы страдают серьезными психическими расстройствами или как-то их проявляют в жизни. Зачастую они ничем не отличаются от других людей, работают, создают семьи."Свои наклонности они успешно скрывают за так называемой маской "нормальности", и заподозрить в них серийного убийцу практически невозможно", - добавил Ложис.В качестве примера он напомнил о "ангарском маньяке" Михаиле Попкове, который с 1992 по 2010 год убил более 80 человек в Иркутской области. Попков был женат, с середины 1990-х годов, работал оперативным дежурным в милиции."А за доброжелательность коллеги называли его "Миша-Улыбка" и все его характеризовали положительно. Однако в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания" или непреодолимое влечение к убийствам", - добавил собеседник.Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока. По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За данные преступления он осужден в январе 2015 года.После вынесения приговора Попков сообщил следствию, что убил еще 59 женщин. Впоследствии, в ходе второго процесса, суд признал его виновным еще в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку.После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях – так появилось третье уголовное дело. В начале июня суд приговорил Попкова еще почти к 10 годам лишения свободы за два новых эпизода.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1738960216.html
https://ria.ru/20210604/popkov-1735550629.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:52 02.08.2021 (обновлено: 12:16 02.08.2021)
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц
Глава Криминалистического центра СК Ложис: серийных убийц отличает ряд психологических особенностей
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Большинство серийных убийц внешне являются обычными людьми, однако ряд таких преступников эгоистичны, они игнорируют нормы в сексуальных отношениях и гуманистические ценности, не могут сопереживать другим, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР
Зигмунд Ложис.
"Практика показывает, что внешне большинство серийных убийц ‒ самые обычные люди. Конечно, ряд серийных убийц имели или имеют отклонения в психике... Если мы говорим о психологических особенностях таких преступников, то можно выделить своеобразие ценностных ориентаций, которое заключается в игнорировании норм в сексуальных отношениях и гуманистических ценностях. При этом новые преступления влекут за собой трансформацию мотивационных сфер – формируются аномалии, характерные для лиц с патологией влечения. Зачастую такие люди эгоистичны, им чужда эмпатия (сопереживание)", - сказал он.
При этом Ложис заметил, что психические отклонения, так же как и "Триада Макдональда" новозеландского судебного психиатра Джона Макдональда, в которой он связывал наличие зоосадизма, пиромании и энуреза у детей с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений, не влекут за собой автоматически криминальное поведение.
Собеседник также отметил, что не все серийные убийцы страдают серьезными психическими расстройствами или как-то их проявляют в жизни. Зачастую они ничем не отличаются от других людей, работают, создают семьи.
"Свои наклонности они успешно скрывают за так называемой маской "нормальности", и заподозрить в них серийного убийцу практически невозможно", - добавил Ложис.
В качестве примера он напомнил о "ангарском маньяке" Михаиле Попкове, который с 1992 по 2010 год убил более 80 человек в Иркутской области
. Попков был женат, с середины 1990-х годов, работал оперативным дежурным в милиции.
"А за доброжелательность коллеги называли его "Миша-Улыбка" и все его характеризовали положительно. Однако в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания" или непреодолимое влечение к убийствам", - добавил собеседник.
Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока. По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За данные преступления он осужден в январе 2015 года.
После вынесения приговора Попков сообщил следствию, что убил еще 59 женщин. Впоследствии, в ходе второго процесса, суд признал его виновным еще в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку.
После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях – так появилось третье уголовное дело. В начале июня суд приговорил Попкова еще почти к 10 годам лишения свободы за два новых эпизода.