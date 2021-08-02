https://ria.ru/20210802/turtsiya-1743998388.html
Испания направит в Турцию самолеты для борьбы с лесными пожарами
Испания направит в Турцию самолеты для борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 02.08.2021
Испания направит в Турцию самолеты для борьбы с лесными пожарами
Испания отправляет три самолета в Турцию для помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщил МИД страны. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:01
2021-08-02T14:01
2021-08-02T14:01
в мире
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МАДРИД, 2 авг – РИА Новости. Испания отправляет три самолета в Турцию для помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщил МИД страны.В частности, в город Даламан (провинция Мугла) уже в понедельник должен прибыть транспортный самолет, а во вторник утром - два самолета-амфибии. В Турцию направятся также 27 военных – 22 члена экипажей и пять специалистов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям."Этой поддержкой… правительство Испании хочет выразить свою солидарность жертвам этой ужасной катастрофы, Турции и специалистам, которые борются с распространением огня", - говорится в сообщении испанского МИД.Как заявил ранее в понедельник министр сельского и лесного хозяйтсва Турции Бкир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210802/pozhary-1743988090.html
испания
турция
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в мире, испания, турция, анталья (провинция)
Испания направит в Турцию самолеты для борьбы с лесными пожарами
Испания отправит для помощи в борьбе с лесными пожарами в Турции два самолета-амфибии