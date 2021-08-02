Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html
МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"
МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай" - РИА Новости, 02.08.2021
МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"
Солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перед съемкой клипа на кавер песни МакSим "Мой рай" связался с певицей и спросил разрешения. Об этом музыкант... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T07:30
2021-08-02T07:30
шоубиз
нтв (телеканал)
youtube
иванушки international
новости культуры
музыка
макsим (марина абросимова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743636734_0:282:2048:1434_1920x0_80_0_0_b43ed68deda5928864cd26489cba23c9.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перед съемкой клипа на кавер песни МакSим "Мой рай" связался с певицей и спросил разрешения. Об этом музыкант рассказал РИА Новости. Премьера видео состоялась 2 августа на канале певца в YouTube. "Я хотел снять клип, что называется, своими силами. Мы с другом, который был режиссером и оператором, продумали сюжет и детали. Но все это было на бумаге. Я написал в директе Марине, выслал ей выступление Носорога (с шоу "Маска" – Прим.Ред. ). Я спросил, не будет ли она против, если я сниму видео на кавер. Она сказала: "Это отлично!". Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео получилось очень хорошим, мы его посвящаем Марине", – сказал Туриченко. Музыкант пожелал МакSим скорейшего выздоровления и отметил, что предложил ей спеть "Мой рай" дуэтом на одном из концертов и записать совместный трек. Туриченко принял участие во втором сезоне шоу "Маска" на НТВ. Он выступал в образе Носорога. Номера певца вызывали большой интерес у фанатов группы "Иванушек" и любителей программы. Самыми популярными стали исполнения песен Adagio и "Мой рай". Исполнительницу госпитализировали в конце июня сразу после концерта в Казани из-за высокой температуры. Тогда тесты не выявили COVID-19, и МакSим решила не отменять выступление. Позднее ей диагностировали серьезное поражение легких и ввели в состояние комы.
https://ria.ru/20210730/maksim-1743683285.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743636734_0:90:2048:1626_1920x0_80_0_0_8504bf8ce652a8e11560b47db68f4174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нтв (телеканал), youtube, иванушки international, новости культуры, музыка, макsим (марина абросимова)
07:30 02.08.2021
 

МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"

© Фото предоставлено Кириллом ТуриченкоКирилл Туриченко, съёмки клипа "Мой рай"
Кирилл Туриченко, съёмки клипа Мой рай
© Фото предоставлено Кириллом Туриченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перед съемкой клипа на кавер песни МакSим "Мой рай" связался с певицей и спросил разрешения. Об этом музыкант рассказал РИА Новости. Премьера видео состоялась 2 августа на канале певца в YouTube.
"Я хотел снять клип, что называется, своими силами. Мы с другом, который был режиссером и оператором, продумали сюжет и детали. Но все это было на бумаге. Я написал в директе Марине, выслал ей выступление Носорога (с шоу "Маска" – Прим.Ред. ). Я спросил, не будет ли она против, если я сниму видео на кавер. Она сказала: "Это отлично!". Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео получилось очень хорошим, мы его посвящаем Марине", – сказал Туриченко.
Музыкант пожелал МакSим скорейшего выздоровления и отметил, что предложил ей спеть "Мой рай" дуэтом на одном из концертов и записать совместный трек.
Туриченко принял участие во втором сезоне шоу "Маска" на НТВ. Он выступал в образе Носорога. Номера певца вызывали большой интерес у фанатов группы "Иванушек" и любителей программы. Самыми популярными стали исполнения песен Adagio и "Мой рай".
Исполнительницу госпитализировали в конце июня сразу после концерта в Казани из-за высокой температуры. Тогда тесты не выявили COVID-19, и МакSим решила не отменять выступление. Позднее ей диагностировали серьезное поражение легких и ввели в состояние комы.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 18:22Шоубиз
Менеджер МакSим рассказала о ее состоянии
 
ШоубизНТВ (телеканал)YouTubeИванушки InternationalНовости культурыМузыкаМакSим (Марина Абросимова)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния