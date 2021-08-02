https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html

МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"

МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай" - РИА Новости, 02.08.2021

МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"

Солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перед съемкой клипа на кавер песни МакSим "Мой рай" связался с певицей и спросил разрешения. Об этом музыкант... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T07:30

2021-08-02T07:30

2021-08-02T07:30

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перед съемкой клипа на кавер песни МакSим "Мой рай" связался с певицей и спросил разрешения. Об этом музыкант рассказал РИА Новости. Премьера видео состоялась 2 августа на канале певца в YouTube. "Я хотел снять клип, что называется, своими силами. Мы с другом, который был режиссером и оператором, продумали сюжет и детали. Но все это было на бумаге. Я написал в директе Марине, выслал ей выступление Носорога (с шоу "Маска" – Прим.Ред. ). Я спросил, не будет ли она против, если я сниму видео на кавер. Она сказала: "Это отлично!". Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео получилось очень хорошим, мы его посвящаем Марине", – сказал Туриченко. Музыкант пожелал МакSим скорейшего выздоровления и отметил, что предложил ей спеть "Мой рай" дуэтом на одном из концертов и записать совместный трек. Туриченко принял участие во втором сезоне шоу "Маска" на НТВ. Он выступал в образе Носорога. Номера певца вызывали большой интерес у фанатов группы "Иванушек" и любителей программы. Самыми популярными стали исполнения песен Adagio и "Мой рай". Исполнительницу госпитализировали в конце июня сразу после концерта в Казани из-за высокой температуры. Тогда тесты не выявили COVID-19, и МакSим решила не отменять выступление. Позднее ей диагностировали серьезное поражение легких и ввели в состояние комы.

https://ria.ru/20210730/maksim-1743683285.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), youtube, иванушки international, новости культуры, музыка, макsим (марина абросимова)