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Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились

Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились - РИА Новости, 02.08.2021

Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились

В конце июля человечество, как нам сообщают западные СМИ, исчерпало годовые ресурсы Земли. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:00

2021-08-02T08:00

2021-08-02T15:36

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В конце июля человечество, как нам сообщают западные СМИ, исчерпало годовые ресурсы Земли.Все, что добывают из недр и выпускают в атмосферу с начала августа по конец декабря, идет в так называемый экологический долг. По подсчетам специалистов, человечеству, чтобы сохранить текущий уровень потребления и производства, дополнительно требуется больше двух третей нынешних возможностей планеты.Тут, конечно, не обойтись без упоминания Греты Тунберг.Как мы помним, она прославилась тем, что устроила "школьную забастовку" против изменения климата.Правда, чуть более пристальное, чем принято в эпоху соцсетей, изучение Гретиной повесточки и конечных целей, которые ставились теми, кто ее использовал, приводит к иным выводам.Скажем сразу, что в поучениях, как именно любить природу, жившие в СССР, а теперь живущие в России, совершенно не нуждаются.Когда в супермаркетах "всего цивилизованного мира" покупки раскладывали по пластиковым пакетам и пакетикам, в СССР и России в магазины ходили с сумочками-авоськами (сегодня это последний писк моды, авоська стоит, в зависимости от марки, от 80 до нескольких сотен евро), продукты заворачивали в пергаментную бумагу, а пластиковые пакеты зачастую стирали и сушили, то есть использовали многоразово.Детей приучали сдавать металлолом, газеты и журналы (как и прочую писчебумажную продукцию) не выбрасывали, а приносили в приемные пункты: за 20 килограммов макулатуры можно было получить прекрасно изданные книжки.Сдавали и стекло — молочные бутылки, баночки из-под простокваши, винную и пивную тару.Подобный стиль жизни диктовался не столько "нищетой", сколько продуманным отношением к ресурсам, и это было той частью бытовой культуры, которую много лет подряд пытались оклеветать.Но это к слову.Вернемся к походу "всего цивилизованного мира", решившего "беречь природу".С начала действия Киотского протокола, цель которого декларировалась как уменьшение выбросов CO2, выяснилось, что объем парниковых газов не столько уменьшился, сколько стал одной из чрезвычайно прибыльных статей биржевой торговли.Квоты на выброс превратились в товар — как нефть, зерно, какао-бобы и прочие commodity.Под шумок "борьбы за сохранение планеты" биржи в буквальном смысле торгуют воздухом. Маклеры и брокеры, посредничая между теми, у кого квот много, и теми, у кого — мало, наживают состояния.А где большие деньги, там и колоссальные возможности для мошенничества.Наследники Остапа Бендера нагрели, например, французское государство только на неуплате полагающегося при торговле "воздухом" НДС почти на два миллиарда евро.Но десять лет назад были еще цветочки, настоящие ягодки финансовые глобалистские круги собирают именно сейчас.Сразу после завершения конференции по климату в Париже (2015 год) создали так называемые зеленые бонды — те же денежные инструменты, позволяющие получать доходы от размещения облигаций.Займы гарантируются либо крупными банками, либо самим ЕЦБ.Объем — десятки миллиардов евро в год.Но даже эти циклопические суммы — лишь увертюра мерлезонского балета.Настоящее действие развернулось три года назад, когда отвечающую всем требованиям "новой этики" (девочка, некрасивая, с особенностями поведения) Грету Тунберг назначили в "Жанны д'Арк экологии", посадив перед парламентом Швеции.Это произошло летом 2018-го. Телегруппы ведущих информационных агентств каждую пятницу появлялись перед риксдагом скандинавского королевства и фиксировали практически поминутно, что Грета делает и говорит.Такая пиар-раскрутка не снилась ни звездам спорта, ни политикам, ни кинозвездам.Но цена вопроса была соответствующей этим усилиям по промыванию мозгов обывателям из "золотого миллиарда" — ровно через полгода в Катовице прошла очередная конференция по "охране климата", и на ней приняли решение (главным лоббистом был Евросоюз, а США и Россия выразили особое мнение) по переводу экономики развитых стран на зеленые рельсы.Стоимость затеи — 100 миллиардов евро в год.Немножко помочь развивающимся странам, не без этого, но главным образом — чтобы перераспределить рынки в пользу зеленых технологий, замкнув на европейские банковские структуры все финансовые потоки.Тут без заблуждений и надежд — речь идет не о сборе макулатуры, металлолома или сдаче стеклотары. Речь о смене адресатов денежных потоков и об изменении состава бенефициаров зеленой революции.Разумеется, все эти деньги пролетят как фанера над Парижем — и мимо мелкого, и мимо среднего бизнеса.Половина заявленного и принятого плана стимулирования экономики ЕС — а это почти 740 миллиардов евро — ассигнования на экологические инициативы, но субвенции, согласно условиям их получения, предназначены практически только для крупных транснациональных корпораций.Что касается обывателей, то им, разумеется, дадут возможность купить авоську за несколько десятков евро, чтобы те почувствовали себя приближенными к секте "новых потребителей".А что же Грета?А Грета сыграла свою роль, Грета может уходить.Точнее, ее уже "ушли".Последнее заявление "Жанны д'Арк экологии" касалось отнюдь не изменений климата и "украденного детства", а "несправедливого распределения" вакцины от COVID-19.Оставив за скобками удивление от такой радикальной смены Гретиных интересов, можно лишь констатировать: садясь играть с шулерами глобалистского уровня на такие большие деньги, немножко странно даже упоминать о справедливости.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/neft-1737125203.html

https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736828541.html

https://ria.ru/20210606/klimat-1735839572.html

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Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, сша, ецб, земля, грета тунберг, остап бендер, россия