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ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021

ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость",... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:57

2021-08-02T14:57

2021-08-02T15:19

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

российская партия пенсионеров за справедливость

андрей широков

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" в количестве 277 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.Из списка исключён один человек в связи с тем, что он не указал сведения об имевшейся судимости.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Партии пенсионеров" и список кандидатов по одномандатным округам. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков."Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно. Так как партия выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей", - сказал, в свою очередь, председатель Центрального совета "Партии пенсионеров" Владимир Бураков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, российская партия пенсионеров за справедливость, андрей широков, россия