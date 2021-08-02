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ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021
ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость",... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:57
2021-08-02T14:57
2021-08-02T15:19
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
российская партия пенсионеров за справедливость
андрей широков
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" в количестве 277 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.Из списка исключён один человек в связи с тем, что он не указал сведения об имевшейся судимости.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Партии пенсионеров" и список кандидатов по одномандатным округам. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков."Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно. Так как партия выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей", - сказал, в свою очередь, председатель Центрального совета "Партии пенсионеров" Владимир Бураков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
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РИА Новости
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, российская партия пенсионеров за справедливость, андрей широков, россия
14:57 02.08.2021 (обновлено: 15:19 02.08.2021)
ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии пенсионеров" из 277 человек на выборы в Госдуму
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость", следует из постановления ЦИК.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ
восьмого созыва, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" в количестве 277 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.
Из списка исключён один человек в связи с тем, что он не указал сведения об имевшейся судимости.
Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Партии пенсионеров" и список кандидатов по одномандатным округам. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков
.
"Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно. Так как партия выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей", - сказал, в свою очередь, председатель Центрального совета "Партии пенсионеров" Владимир Бураков.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.