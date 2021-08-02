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Прокуроры за полгода выявили около 700 нарушений, связанных с ценами
Прокуроры за полгода выявили около 700 нарушений, связанных с ценами - РИА Новости, 02.08.2021
Прокуроры за полгода выявили около 700 нарушений, связанных с ценами
Российские прокуроры за первые полгода выявили около 700 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:04
2021-08-02T13:04
2021-08-02T13:04
общество
камчатский край
генеральная прокуратура рф
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россия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские прокуроры за первые полгода выявили около 700 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."В первом полугодии 2021 года прокурорами выявлено около 700 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для их устранения внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 160 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены свыше 140 лиц", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в результате принятых мер удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост.По информации Генпрокуратуры, необоснованное завышение цен на различные продукты зафиксировано в Ростовской области, при поставке товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (Алтай, Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).Кроме того, для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания прокурорами объявлено свыше 600 предостережений хозяйствующим субъектам в Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Кузбассе, Новосибирской, Орловской, Свердловской областях и других регионах.
https://ria.ru/20210728/tseny-1743342328.html
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общество, камчатский край, генеральная прокуратура рф, ханты-мансийский автономный округ, россия
Прокуроры за полгода выявили около 700 нарушений, связанных с ценами
Прокуроры за полгода выявили около 700 нарушений, связанных с незаконным завышением цен на продукты