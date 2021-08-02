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ФАС согласовала цену на новую упаковку "КовиВака"

ФАС согласовала цену на новую упаковку "КовиВака" - РИА Новости, 02.08.2021

ФАС согласовала цену на новую упаковку "КовиВака"

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" из 50 доз. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:51

2021-08-02T16:51

2021-08-02T18:13

распространение коронавируса

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

здоровье - общество

коммунарка (москва)

вакцина "ковивак"

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" из 50 доз.Она составила 21 650 рублей — это соответствует ранее одобренной цене за одну дозу в 433 рубля.Как отмечается в сообщении ФАС, "КовиВак" включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа.Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.Всего в России доступны три препарата "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.

коммунарка (москва)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-08-02T16:51 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, коммунарка (москва), вакцина "ковивак"