17:52 02.08.2021 (обновлено: 18:00 02.08.2021)
МИД России оценил заявления о причастности Ирана к атаке на Mercer Street
Глава департамента МИД Кабулов: нет оснований полагать, что Иран причастен к атаке на Mercer Street
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер Mercer Street, пока западные страны, возложившие вину на Тегеран, не предъявили доказательств, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
В понедельник посол Ирана в Лондоне был вызван в МИД Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street. В ответ иранский МИД вызвал советника посла Великобритании в связи с обвинениями главы британского МИД Доминика Рааба относительно причастности Тегерана к атакам на израильский танкер Mercer Street.
"У нас нет ни малейших оснований полагать (что Иран причастен к атаке - ред.), поскольку фактов у нас нет. Когда будут факты, тогда и отношение свое выработаем", - сказал Кабулов.
Он отметил, что пока Тегеран не обращался к Москве с просьбой содействовать в выяснении обстоятельств инцидента. "Пока не обращались, у них даже времени, я боюсь, не было для этого, потому что все вспыхнуло в последние пару дней", - пояснил высокопоставленный дипломат.
Глава британского МИД Доминик Рааб заявил в воскресенье, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Ирану за нападение на танкер Mercer Street. По его словам, "весьма вероятно", что Иран атаковал танкер Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран.
Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в прошлую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, провели с помощью беспилотника.