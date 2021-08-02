https://ria.ru/20210802/tanker-1744001293.html

МИД Ирана опроверг заявления об атаке на танкер Mercer Street

МИД Ирана опроверг заявления об атаке на танкер Mercer Street - РИА Новости, 02.08.2021

МИД Ирана опроверг заявления об атаке на танкер Mercer Street

Заявления США и Британии о причастности Ирана к атакам на израильский танкер Mercer Street противоречивые и беспочвенные, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:15

2021-08-02T14:15

2021-08-02T15:05

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Заявления США и Британии о причастности Ирана к атакам на израильский танкер Mercer Street противоречивые и беспочвенные, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран, этому нападению "нет оправдания". Глава британского МИД Доминик Рааб также отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Ирану на нападение на танкер Mercer Street. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран."Эти обвинения абсолютно безосновательны… Все эти заявления (США и Британии) содержат противоречивые фразы… Сначала обвиняют Иран (в атаке) без предоставления каких-либо документов, а затем говорят о том, что это было возможно" - говорится в сообщении Хатибзаде на официальным Telegram-канале МИД Ирана.Он отметил, что Иран без малейших колебаний будет защищать национальные интересы, а также реагировать на любую возможную авантюру, направленную против страны."К сожалению, в то время как эти страны (США и Британия) хранят молчание в связи с террористическими атаками, а также диверсиями на иранских торговых судах в Красном море и международных водах, с явной политической предвзятостью они выдвигают ложные обвинения против Исламской Республики Иран… Если эти страны имеют доказательства, документы, которые могли подтвердить это, так пусть предоставят их", - добавил Хатибзаде.Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в прошлую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.

https://ria.ru/20210801/sudno-1743850240.html

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сша

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в мире, израиль, сша, иран, великобритания, мид ирана