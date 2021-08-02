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Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими
Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими - РИА Новости, 02.08.2021
Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем раньше. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:58
2021-08-02T11:24
в мире
сша
талибан
доха
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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем раньше."Некоторые заявляют, что "Талибан"* изменился. Да, они (боевики - ред.) изменились, они стали более жестокими", - сказал Гани в ходе своего выступления в парламенте Афганистана.Как считает афганский президент, талибы не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока не поменяется ситуация "на поле боя".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, талибан, доха
10:58 02.08.2021 (обновлено: 11:24 02.08.2021)
 
Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими

Президент Афганистана Гани: талибы стали более жестокими

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем раньше.
"Некоторые заявляют, что "Талибан"* изменился. Да, они (боевики - ред.) изменились, они стали более жестокими", - сказал Гани в ходе своего выступления в парламенте Афганистана.
Как считает афганский президент, талибы не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока не поменяется ситуация "на поле боя".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреСШАТалибанДоха
 
 
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