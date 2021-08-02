https://ria.ru/20210802/talib-1743949343.html

Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими

Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими - РИА Новости, 02.08.2021

Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем раньше. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:58

2021-08-02T10:58

2021-08-02T11:24

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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем раньше."Некоторые заявляют, что "Талибан"* изменился. Да, они (боевики - ред.) изменились, они стали более жестокими", - сказал Гани в ходе своего выступления в парламенте Афганистана.Как считает афганский президент, талибы не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока не поменяется ситуация "на поле боя".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/taliby-1743791247.html

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в мире, сша, талибан, доха