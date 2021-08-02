https://ria.ru/20210802/svr-1743980633.html

Нарышкин объяснил, зачем СВР делает публичные заявления

Нарышкин объяснил, зачем СВР делает публичные заявления - РИА Новости, 02.08.2021

Нарышкин объяснил, зачем СВР делает публичные заявления

Служба внешней разведки России выступает с официальными заявлениями, чтобы предотвратить развитие нежелательных событий, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:55

2021-08-02T12:55

2021-08-02T13:10

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России выступает с официальными заявлениями, чтобы предотвратить развитие нежелательных событий, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".Он назвал "необычной" сделанную им ранее серию заявлений - в целом, по его словам, такой инструмент не в правилах СВР.Осенью 2020 года, когда обострилась ситуация в Белоруссии, Нарышкин выступил с несколькими заявлениями, в которых вскрыл российский взгляд на подоплеку происходящего.Директор СВР тогда рассказал, что США играли ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытался организовать "цветную революцию" в этой стране.При этом Вашингтон, по данным Нарышкина, использовал "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии - в работе с местной оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, а Госдепартамент США развернул работу по подключению к протестам экстремистских элементов.В мае нынешнего года Нарышкин объявил, что у СВР есть информация о том, что руководство Евросоюза готовит новую клеветническую кампанию против РФ, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.

https://ria.ru/20210801/razvedka-1743873135.html

https://ria.ru/20210801/otravlenie-1743868098.html

россия

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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир соловьев (телеведущий), россия