12:55 02.08.2021 (обновлено: 13:10 02.08.2021)
Нарышкин объяснил, зачем СВР делает публичные заявления
Директор СВР Нарышкин: служба выступает с заявлениями, чтобы предотвратить нежелательные события
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России выступает с официальными заявлениями, чтобы предотвратить развитие нежелательных событий, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".
"Мы предупреждаем о том, что мы видим, и тем самым предлагаем не идти дальше. Это действует, и, в общем, это и вынуждает нас пользоваться вот этим инструментом публичности, хотя это происходит нечасто", - сказал Нарышкин.
Он назвал "необычной" сделанную им ранее серию заявлений - в целом, по его словам, такой инструмент не в правилах СВР.
Осенью 2020 года, когда обострилась ситуация в Белоруссии, Нарышкин выступил с несколькими заявлениями, в которых вскрыл российский взгляд на подоплеку происходящего.
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Директор СВР тогда рассказал, что США играли ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытался организовать "цветную революцию" в этой стране.
При этом Вашингтон, по данным Нарышкина, использовал "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии - в работе с местной оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, а Госдепартамент США развернул работу по подключению к протестам экстремистских элементов.
В мае нынешнего года Нарышкин объявил, что у СВР есть информация о том, что руководство Евросоюза готовит новую клеветническую кампанию против РФ, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.