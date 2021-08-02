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В Астраханской области село на мель иранское судно Paya
В Астраханской области село на мель иранское судно Paya - РИА Новости, 02.08.2021
В Астраханской области село на мель иранское судно Paya
Сухогруз Paya, ходящий под иранским флагом, сел на мель в Астраханской области на 155-м километре Волго-Каспийского канала, судовладелец за помощью не... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:30
2021-08-02T16:37
астраханская область
иран
астрахань
происшествия
росморпорт
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сухогруз Paya, ходящий под иранским флагом, сел на мель в Астраханской области на 155-м километре Волго-Каспийского канала, судовладелец за помощью не обращался, сообщили РИА Новости в Морспасслужбе."Судовладелец к нам не обращался. Вероятно, пробует своими силами или силами судов, находящихся в непосредственной близости. Это 155-й километр Волго-Каспийского канала", - сообщили в Морспасслужбе об инциденте в Астраханской области.В службе уточнили, что инцидент произошел примерно в 185 километрах от Астрахани.Как следует из информации портала по отслеживанию судов MarineTraffic, сухогруз Paya под флагом Ирана следовал из Амирабада в Астрахань и должен был прибыть в порт назначения 2 августа. Судовладельцем является иранская компания Mazandaran Shipping Co.Иранское судно, севшее на мель в канале в Астраханской области, не получило повреждений, судовой ход не перекрыт, сообщил РИА Новости представитель астраханского филиала Росморпорта.Ранее агентству заявили в Морспасслужбе, что сухогруз Paya, ходящий под иранским флагом, сел на мель в Астраханской области на 155-м километре Волго-Каспийского канала, примерно в 185 километрах от Астрахани, судовладелец за помощью не обращался."Повреждений судна нет... Судовой ход не перекрыт", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что экипаж судна обеспечен водой и едой.
https://ria.ru/20210629/peterburg-1738998238.html
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астраханская область, иран, астрахань, происшествия, росморпорт
16:30 02.08.2021 (обновлено: 16:37 02.08.2021)
 
В Астраханской области село на мель иранское судно Paya

В Астраханской области село на мель иранское судно Paya

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМужчина отдыхает на пляже в поселке Бузовна в Азербайджане
Мужчина отдыхает на пляже в поселке Бузовна в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сухогруз Paya, ходящий под иранским флагом, сел на мель в Астраханской области на 155-м километре Волго-Каспийского канала, судовладелец за помощью не обращался, сообщили РИА Новости в Морспасслужбе.
"Судовладелец к нам не обращался. Вероятно, пробует своими силами или силами судов, находящихся в непосредственной близости. Это 155-й километр Волго-Каспийского канала", - сообщили в Морспасслужбе об инциденте в Астраханской области.
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В службе уточнили, что инцидент произошел примерно в 185 километрах от Астрахани.
Как следует из информации портала по отслеживанию судов MarineTraffic, сухогруз Paya под флагом Ирана следовал из Амирабада в Астрахань и должен был прибыть в порт назначения 2 августа. Судовладельцем является иранская компания Mazandaran Shipping Co.
Иранское судно, севшее на мель в канале в Астраханской области, не получило повреждений, судовой ход не перекрыт, сообщил РИА Новости представитель астраханского филиала Росморпорта.
Ранее агентству заявили в Морспасслужбе, что сухогруз Paya, ходящий под иранским флагом, сел на мель в Астраханской области на 155-м километре Волго-Каспийского канала, примерно в 185 километрах от Астрахани, судовладелец за помощью не обращался.
"Повреждений судна нет... Судовой ход не перекрыт", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что экипаж судна обеспечен водой и едой.
 
Астраханская областьИранАстраханьПроисшествияРосморпорт
 
 
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