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В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой - РИА Новости, 02.08.2021
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой
Клиент пермского кафе после ссоры с другим посетителем был обстрелян из травматического пистолета и избит, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:48
2021-08-02T10:48
2021-08-02T10:48
происшествия
пермь
куйбышев
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ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Клиент пермского кафе после ссоры с другим посетителем был обстрелян из травматического пистолета и избит, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.По данным ведомства, в кафе на улице Куйбышева в Перми мужчины 25 и 29 лет повздорили из-за незначительного повода. Конфликт перерос в драку. Младший участник потасовки позвонил 47-летнему отцу и пожаловался, что его избили. Глава семейства с тремя друзьями приехал в кафе с травматическим пистолетом. Злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, после чего вместе с приятелями избил его. Затем они быстро покинули заведение.Полицейские нашли и задержали фигурантов в одном из баров Перми. Также они изъяли травматическое оружие. Пострадавший мужчина госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ведется дознание", — говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных или исправительных работ, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.
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происшествия, пермь, куйбышев, гумвд, россия
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой
В Перми посетителя кафе обстреляли из травматического оружия после ссоры