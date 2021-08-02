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В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой - РИА Новости, 02.08.2021
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой
Клиент пермского кафе после ссоры с другим посетителем был обстрелян из травматического пистолета и избит, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:48
2021-08-02T10:48
происшествия
пермь
куйбышев
гумвд
россия
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ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Клиент пермского кафе после ссоры с другим посетителем был обстрелян из травматического пистолета и избит, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.По данным ведомства, в кафе на улице Куйбышева в Перми мужчины 25 и 29 лет повздорили из-за незначительного повода. Конфликт перерос в драку. Младший участник потасовки позвонил 47-летнему отцу и пожаловался, что его избили. Глава семейства с тремя друзьями приехал в кафе с травматическим пистолетом. Злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, после чего вместе с приятелями избил его. Затем они быстро покинули заведение.Полицейские нашли и задержали фигурантов в одном из баров Перми. Также они изъяли травматическое оружие. Пострадавший мужчина госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ведется дознание", — говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных или исправительных работ, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20210801/strelba-1743901172.html
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происшествия, пермь, куйбышев, гумвд, россия
10:48 02.08.2021
 
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой

В Перми посетителя кафе обстреляли из травматического оружия после ссоры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Клиент пермского кафе после ссоры с другим посетителем был обстрелян из травматического пистолета и избит, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
По данным ведомства, в кафе на улице Куйбышева в Перми мужчины 25 и 29 лет повздорили из-за незначительного повода. Конфликт перерос в драку. Младший участник потасовки позвонил 47-летнему отцу и пожаловался, что его избили. Глава семейства с тремя друзьями приехал в кафе с травматическим пистолетом. Злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, после чего вместе с приятелями избил его. Затем они быстро покинули заведение.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
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Полицейские нашли и задержали фигурантов в одном из баров Перми. Также они изъяли травматическое оружие. Пострадавший мужчина госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ведется дознание", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных или исправительных работ, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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ПроисшествияПермьКуйбышевГУМВДРоссия
 
 
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