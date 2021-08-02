https://ria.ru/20210802/strelba-1743947253.html

В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой

В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой - РИА Новости, 02.08.2021

В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой

Клиент пермского кафе после ссоры с другим посетителем был обстрелян из травматического пистолета и избит, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:48

2021-08-02T10:48

2021-08-02T10:48

происшествия

пермь

куйбышев

гумвд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ПЕРМЬ, 2 авг - РИА Новости. Клиент пермского кафе после ссоры с другим посетителем был обстрелян из травматического пистолета и избит, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.По данным ведомства, в кафе на улице Куйбышева в Перми мужчины 25 и 29 лет повздорили из-за незначительного повода. Конфликт перерос в драку. Младший участник потасовки позвонил 47-летнему отцу и пожаловался, что его избили. Глава семейства с тремя друзьями приехал в кафе с травматическим пистолетом. Злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, после чего вместе с приятелями избил его. Затем они быстро покинули заведение.Полицейские нашли и задержали фигурантов в одном из баров Перми. Также они изъяли травматическое оружие. Пострадавший мужчина госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ведется дознание", — говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных или исправительных работ, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20210801/strelba-1743901172.html

https://ria.ru/20210728/strelba-1743267187.html

пермь

куйбышев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, куйбышев, гумвд, россия