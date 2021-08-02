https://ria.ru/20210802/steklov-1743948886.html

Долинский рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Долинский рассказал о состоянии Владимира Стеклова - РИА Новости, 02.08.2021

Долинский рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Состояние 73-летнего артиста Владимира Стеклова, который находится в больнице с коронавирусом, улучшилось, рассказал РИА Новости актер Владимир Долинский. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:54

2021-08-02T10:54

2021-08-02T11:05

распространение коронавируса

владимир стеклов

коронавирус covid-19

владимир долинский

коронавирус в россии

культура

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Состояние 73-летнего артиста Владимира Стеклова, который находится в больнице с коронавирусом, улучшилось, рассказал РИА Новости актер Владимир Долинский."Ну, в больнице он, сейчас ему получше... И жена, и он болеют", - сказал Долинский.Он добавил, что спектакль с участием Стеклова, который должен был состоятся в Санкт-Петербурге 10 августа, отменили.

https://ria.ru/20210729/akter-1743402357.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир стеклов, коронавирус covid-19, владимир долинский, коронавирус в россии, культура