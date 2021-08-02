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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/steklov-1743948886.html
Долинский рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Долинский рассказал о состоянии Владимира Стеклова - РИА Новости, 02.08.2021
Долинский рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Состояние 73-летнего артиста Владимира Стеклова, который находится в больнице с коронавирусом, улучшилось, рассказал РИА Новости актер Владимир Долинский. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:54
2021-08-02T11:05
распространение коронавируса
владимир стеклов
коронавирус covid-19
владимир долинский
коронавирус в россии
культура
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Состояние 73-летнего артиста Владимира Стеклова, который находится в больнице с коронавирусом, улучшилось, рассказал РИА Новости актер Владимир Долинский."Ну, в больнице он, сейчас ему получше... И жена, и он болеют", - сказал Долинский.Он добавил, что спектакль с участием Стеклова, который должен был состоятся в Санкт-Петербурге 10 августа, отменили.
https://ria.ru/20210729/akter-1743402357.html
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владимир стеклов, коронавирус covid-19, владимир долинский, коронавирус в россии, культура
10:54 02.08.2021 (обновлено: 11:05 02.08.2021)
 
Долинский рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Актер Владимир Долинский: Владимиру Стеклову, находящемуся в больнице с COVID-19, стало лучше

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктер Владимир Стеклов на съемках фильма "В Кейптаунском порту"
Актер Владимир Стеклов на съемках фильма В Кейптаунском порту - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Состояние 73-летнего артиста Владимира Стеклова, который находится в больнице с коронавирусом, улучшилось, рассказал РИА Новости актер Владимир Долинский.
Актер Владимир Стеклов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 11:17Распространение коронавируса
Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом
"Ну, в больнице он, сейчас ему получше... И жена, и он болеют", - сказал Долинский.
Он добавил, что спектакль с участием Стеклова, который должен был состоятся в Санкт-Петербурге 10 августа, отменили.
 
Распространение коронавирусаВладимир СтекловКоронавирус COVID-19Владимир ДолинскийКоронавирус в РоссииКультура
 
 
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