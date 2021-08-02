https://ria.ru/20210802/stambul-1743959848.html

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина озвучил версию об исчезновении сына

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина озвучил версию об исчезновении сына - РИА Новости, 02.08.2021

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина озвучил версию об исчезновении сына

Двадцатилетний россиянин Макар Рагин, пропавший в Стамбуле, мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:38

2021-08-02T11:38

2021-08-02T11:52

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости, Алена Палажченко. Двадцатилетний россиянин Макар Рагин, пропавший в Стамбуле, мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, рассказал РИА Новости его отец Федор Рагин.Ранее владелец отеля, где остановился пропавший пять дней назад россиянин Макар Рагин, Метин Джошкун сообщил РИА Новости, что его разыскивает полиция. В город прибыли родители молодого человека. Он прибыл в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями."Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причём забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта. Сейчас мы вместе с полицией и российскими дипломатами проверяем миграционные центры", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Стамбуле находятся три миграционных центра. "В одном, самом маленьком, мы Макара не нашли. Есть еще два в Пендике, они очень крупные, и нам пока не удалось туда пробиться. Вполне возможно, что Макар может там находиться и все еще ждать своей очереди на допрос. Нам также сообщили в полиции, что если не хватило места в этих трех центрах, его могли увезти в миграционные центры других городов. Но чтобы это выяснить и попасть туда, нам нужна помощь генконсульства и полиции" , - сказал Рагин.Он добавил, что находится в полном контакте с генконсульством РФ в Стамбуле в течение двух суток."Мы уже встречались со следователем, он сейчас проверяет, нет ли Макара в их собственной тюрьме. Надо убедиться, что Макар не за решеткой. Если сына у них нет, тогда мы отправимся к прокурору за ордером на трекинг его передвижений. Нам очень помогают консульство и полиция, а также добровольная переводчица, с который мы познакомились случайно. Стараемся не паниковать и надеемся, что все закончится хорошо", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210802/ischeznovenie-1743953150.html

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в мире, стамбул, турция