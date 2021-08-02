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Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР
Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР - РИА Новости, 02.08.2021
Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР
журнал "Россия в глобальной политике". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:32
2021-08-02T19:32
политика
ссср
михаил горбачев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал два фактора, которые, по его мнению, привели к распаду страны. Его цитирует журнал "Россия в глобальной политике".По его словам, августовский кризис ослабил позиции президента СССР, сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами и подстегнул дезинтеграцию.Горбачев уверен, что у руководства был шанс предотвратить распад страны благодаря новой формуле его существования — конфедеративному союзному государству."Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле", — заявил он.
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политика, ссср, михаил горбачев
19:32 02.08.2021
 
Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР

Бывший президент СССР Горбачев назвал два главных удара, разрушивших страну

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал два фактора, которые, по его мнению, привели к распаду страны. Его цитирует журнал "Россия в глобальной политике".

"Два удара оказались фатальными для перестройки — организованная реакционными силами, в том числе из моего окружения, попытка государственного переворота в августе 1991 года и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства", — сказал советский лидер.

По его словам, августовский кризис ослабил позиции президента СССР, сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами и подстегнул дезинтеграцию.
Горбачев уверен, что у руководства был шанс предотвратить распад страны благодаря новой формуле его существования — конфедеративному союзному государству.
"Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле", — заявил он.
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