Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР
Бывший президент СССР Горбачев назвал два главных удара, разрушивших страну
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал два фактора, которые, по его мнению, привели к распаду страны. Его цитирует журнал "Россия в глобальной политике".
"Два удара оказались фатальными для перестройки — организованная реакционными силами, в том числе из моего окружения, попытка государственного переворота в августе 1991 года и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства", — сказал советский лидер.
По его словам, августовский кризис ослабил позиции президента СССР, сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами и подстегнул дезинтеграцию.
Горбачев уверен, что у руководства был шанс предотвратить распад страны благодаря новой формуле его существования — конфедеративному союзному государству.
"Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле", — заявил он.
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