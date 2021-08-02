https://ria.ru/20210802/sssr-1744065179.html

Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР

Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР - РИА Новости, 02.08.2021

Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР

журнал "Россия в глобальной политике". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:32

2021-08-02T19:32

2021-08-02T19:32

политика

ссср

михаил горбачев

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал два фактора, которые, по его мнению, привели к распаду страны. Его цитирует журнал "Россия в глобальной политике".По его словам, августовский кризис ослабил позиции президента СССР, сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами и подстегнул дезинтеграцию.Горбачев уверен, что у руководства был шанс предотвратить распад страны благодаря новой формуле его существования — конфедеративному союзному государству."Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле", — заявил он.

https://ria.ru/20210717/razval-1741686729.html

ссср

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2021

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политика, ссср, михаил горбачев