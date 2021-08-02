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СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве
СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве - РИА Новости, 02.08.2021
СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве
Следователи подозревают, что 10-месячного мальчика из Тувы, погибшего во время пьяной ссоры между няней и ее знакомым, ударила ножом женщина, а не ее сожитель,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:41
2021-08-02T16:43
происшествия
республика тыва
кызыл
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Следователи подозревают, что 10-месячного мальчика из Тувы, погибшего во время пьяной ссоры между няней и ее знакомым, ударила ножом женщина, а не ее сожитель, как предполагалось ранее, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался. Отмечалось, что родители оставили младенца с няней и уехали из города. Няня начала выпивать со своим 31-летним сожителем, между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина, замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался ее ударить, но удар пришелся в спину ребенка.По данным пресс-службы, глава СК РФ поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 10-месячного ребенка."По версии следствия, 29 июля 2021 года в частном домовладении в Кызыле 22-летняя местная жительница, которая нянчилась с 10-месячным ребенком своей родственницы, в ходе совместного распития спиртного со знакомым на почве ревности нанесла удар ножом в сторону мужчины, у которого на руках находился ребенок, попав мальчику в спину", - говорится в сообщении.В настоящее время женщина задержана, ей предъявлено обвинение.
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происшествия, республика тыва, кызыл, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:41 02.08.2021 (обновлено: 16:43 02.08.2021)
 
СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве

СК: 10-месячного мальчика из Тувы, погибшего во время пьяной ссоры, убила няня, а не ее сожитель

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Следователи подозревают, что 10-месячного мальчика из Тувы, погибшего во время пьяной ссоры между няней и ее знакомым, ударила ножом женщина, а не ее сожитель, как предполагалось ранее, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался. Отмечалось, что родители оставили младенца с няней и уехали из города. Няня начала выпивать со своим 31-летним сожителем, между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина, замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался ее ударить, но удар пришелся в спину ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 09:45
В Туве младенца убили во время ссоры из-за ревности
По данным пресс-службы, глава СК РФ поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 10-месячного ребенка.
"По версии следствия, 29 июля 2021 года в частном домовладении в Кызыле 22-летняя местная жительница, которая нянчилась с 10-месячным ребенком своей родственницы, в ходе совместного распития спиртного со знакомым на почве ревности нанесла удар ножом в сторону мужчины, у которого на руках находился ребенок, попав мальчику в спину", - говорится в сообщении.
В настоящее время женщина задержана, ей предъявлено обвинение.
 
ПроисшествияРеспублика ТываКызылСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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