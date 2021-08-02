https://ria.ru/20210802/ssora-1744035006.html

СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве

СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве - РИА Новости, 02.08.2021

СК заподозрил няню в убийстве младенца во время пьяной ссоры в Туве

Следователи подозревают, что 10-месячного мальчика из Тувы, погибшего во время пьяной ссоры между няней и ее знакомым, ударила ножом женщина, а не ее сожитель,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:41

2021-08-02T16:41

2021-08-02T16:43

происшествия

республика тыва

кызыл

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Следователи подозревают, что 10-месячного мальчика из Тувы, погибшего во время пьяной ссоры между няней и ее знакомым, ударила ножом женщина, а не ее сожитель, как предполагалось ранее, сообщает СК РФ.Ранее сообщалось, что мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался. Отмечалось, что родители оставили младенца с няней и уехали из города. Няня начала выпивать со своим 31-летним сожителем, между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина, замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался ее ударить, но удар пришелся в спину ребенка.По данным пресс-службы, глава СК РФ поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 10-месячного ребенка."По версии следствия, 29 июля 2021 года в частном домовладении в Кызыле 22-летняя местная жительница, которая нянчилась с 10-месячным ребенком своей родственницы, в ходе совместного распития спиртного со знакомым на почве ревности нанесла удар ножом в сторону мужчины, у которого на руках находился ребенок, попав мальчику в спину", - говорится в сообщении.В настоящее время женщина задержана, ей предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20210730/ssora-1743561044.html

республика тыва

кызыл

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происшествия, республика тыва, кызыл, следственный комитет россии (ск рф), россия