https://ria.ru/20210802/sneg-1743928082.html

В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег

В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег - РИА Новости, 02.08.2021

В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег

На перевалах в Омсукчанском округе Магаданской области выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей региона и делятся видеороликами. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:13

2021-08-02T08:13

2021-08-02T09:37

общество

магаданская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743934835_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_339cbcde8b113a7e42f08e793c413824.jpg

МАГАДАН, 2 авг - РИА Новости. На перевалах в Омсукчанском округе Магаданской области выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей региона и делятся видеороликами.Снег в Магаданской области выпадает уже третий раз за лето. О первых двух случаях - 17 июня и 29 июля - писали пользователи социальных сетей и распространяли видеоролики. Все три раза снег шел на перевалах на трассах региона. Метеорологи Колымского УГМС поясняли, что снегопады летом в Магаданской области не редкость, и случаются почти ежегодно."Омсукчанский район, Магаданская область. Лето закончилось", - комментируют авторы одного из роликов.

https://ria.ru/20210701/chukotka-1739439546.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Летний снег: трасса на перевале в Магаданской области Летний снег: трасса на перевале в Магаданской области 2021-08-02T08:13 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область