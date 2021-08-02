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В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег
В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег - РИА Новости, 02.08.2021
В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег
На перевалах в Омсукчанском округе Магаданской области выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей региона и делятся видеороликами. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:13
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общество
магаданская область
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МАГАДАН, 2 авг - РИА Новости. На перевалах в Омсукчанском округе Магаданской области выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей региона и делятся видеороликами.Снег в Магаданской области выпадает уже третий раз за лето. О первых двух случаях - 17 июня и 29 июля - писали пользователи социальных сетей и распространяли видеоролики. Все три раза снег шел на перевалах на трассах региона. Метеорологи Колымского УГМС поясняли, что снегопады летом в Магаданской области не редкость, и случаются почти ежегодно."Омсукчанский район, Магаданская область. Лето закончилось", - комментируют авторы одного из роликов.
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Летний снег: трасса на перевале в Магаданской области
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общество, магаданская область
08:13 02.08.2021 (обновлено: 09:37 02.08.2021)
 
В Магаданской области в третий раз за лето выпал снег

На перевалах в Омсукчанском округе Магаданской области выпал снег, сообщили пользователи соцсетей

Читать ria.ru в
МАГАДАН, 2 авг - РИА Новости. На перевалах в Омсукчанском округе Магаданской области выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей региона и делятся видеороликами.
Снег в Магаданской области выпадает уже третий раз за лето. О первых двух случаях - 17 июня и 29 июля - писали пользователи социальных сетей и распространяли видеоролики. Все три раза снег шел на перевалах на трассах региона. Метеорологи Колымского УГМС поясняли, что снегопады летом в Магаданской области не редкость, и случаются почти ежегодно.
"Омсукчанский район, Магаданская область. Лето закончилось", - комментируют авторы одного из роликов.
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