https://ria.ru/20210802/smartfon-1743985540.html
Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона
Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона - РИА Новости, 02.08.2021
Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона
Дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее. Об исследовании американских ученых... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:11
2021-08-02T13:11
2021-08-02T13:11
наука
технологии
гаджеты
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее. Об исследовании американских ученых сообщает Notebookcheck.Модная OLED-технология (и ее разновидности) позиционируется производителями электроники, как более экономичный вариант дисплея. Благодаря техническим особенностям черный цвет на подобных матрицах не потребляет энергию. Этим пользуются производители электроники, повсеместно внедряющие специальные темные темы.Исследователи из университета Пердью выяснили, что использование телефона с установленной на 100 процентов яркостью с включенным темным режимом привело к снижению энергопотребления до 47 процентов. Однако при яркости в 50 процентов, которую чаще всего используют в смартфонах, экономия упала до 3–9 процентов.Авторы эксперимента отмечают, что OLED-технология имеет хороший задел для уменьшения расхода энергии. Но разработчики софта не используют его — именно приложения и программное обеспечение забирают сэкономленные проценты автономности.
https://ria.ru/20210323/displey-1601986755.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, гаджеты
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее. Об исследовании американских ученых сообщает
Notebookcheck.
Модная OLED-технология (и ее разновидности) позиционируется производителями электроники, как более экономичный вариант дисплея. Благодаря техническим особенностям черный цвет на подобных матрицах не потребляет энергию. Этим пользуются производители электроники, повсеместно внедряющие специальные темные темы.
Исследователи из университета Пердью выяснили, что использование телефона с установленной на 100 процентов яркостью с включенным темным режимом привело к снижению энергопотребления до 47 процентов. Однако при яркости в 50 процентов, которую чаще всего используют в смартфонах, экономия упала до 3–9 процентов.
Авторы эксперимента отмечают, что OLED-технология имеет хороший задел для уменьшения расхода энергии. Но разработчики софта не используют его — именно приложения и программное обеспечение забирают сэкономленные проценты автономности.