Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210802/smartfon-1743985540.html
Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона
Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона - РИА Новости, 02.08.2021
Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона
Дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее. Об исследовании американских ученых... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:11
2021-08-02T13:11
наука
технологии
гаджеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_4cce5c78b42846ff4972a04a34b1fe88.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее. Об исследовании американских ученых сообщает Notebookcheck.Модная OLED-технология (и ее разновидности) позиционируется производителями электроники, как более экономичный вариант дисплея. Благодаря техническим особенностям черный цвет на подобных матрицах не потребляет энергию. Этим пользуются производители электроники, повсеместно внедряющие специальные темные темы.Исследователи из университета Пердью выяснили, что использование телефона с установленной на 100 процентов яркостью с включенным темным режимом привело к снижению энергопотребления до 47 процентов. Однако при яркости в 50 процентов, которую чаще всего используют в смартфонах, экономия упала до 3–9 процентов.Авторы эксперимента отмечают, что OLED-технология имеет хороший задел для уменьшения расхода энергии. Но разработчики софта не используют его — именно приложения и программное обеспечение забирают сэкономленные проценты автономности.
https://ria.ru/20210323/displey-1601986755.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_af33f6df4af57ea3e25478eb7300da39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, гаджеты
13:11 02.08.2021
 

Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее. Об исследовании американских ученых сообщает Notebookcheck.
Модная OLED-технология (и ее разновидности) позиционируется производителями электроники, как более экономичный вариант дисплея. Благодаря техническим особенностям черный цвет на подобных матрицах не потребляет энергию. Этим пользуются производители электроники, повсеместно внедряющие специальные темные темы.
Исследователи из университета Пердью выяснили, что использование телефона с установленной на 100 процентов яркостью с включенным темным режимом привело к снижению энергопотребления до 47 процентов. Однако при яркости в 50 процентов, которую чаще всего используют в смартфонах, экономия упала до 3–9 процентов.
Авторы эксперимента отмечают, что OLED-технология имеет хороший задел для уменьшения расхода энергии. Но разработчики софта не используют его — именно приложения и программное обеспечение забирают сэкономленные проценты автономности.
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 08:00Наука
Все секреты AMOLED и IPS-дисплеев. Из чего делают экраны для смартфонов
 
НаукаТехнологииГаджеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния