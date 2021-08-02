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Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море

Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море - РИА Новости, 02.08.2021

Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море

Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:12

2021-08-02T16:12

2021-08-02T16:38

политика

безопасность

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военно-морские силы сша

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.При этом он отметил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует Соединенные Штаты на удар в Черном море, - это привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз "свалить с больной головы на здоровую".Слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ, добавил политик."Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется "провокацией". Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить", - отметил Слуцкий.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил РИА Новости, что восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов.

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политика, безопасность, сша, нато, госдума рф, военно-морские силы сша, леонид слуцкий (политик), россия