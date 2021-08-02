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Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море - РИА Новости, 02.08.2021
Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:12
2021-08-02T16:38
политика
безопасность
сша
нато
госдума рф
военно-морские силы сша
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.При этом он отметил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует Соединенные Штаты на удар в Черном море, - это привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз "свалить с больной головы на здоровую".Слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ, добавил политик."Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется "провокацией". Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить", - отметил Слуцкий.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил РИА Новости, что восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов.
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политика, безопасность, сша, нато, госдума рф, военно-морские силы сша, леонид слуцкий (политик), россия
16:12 02.08.2021 (обновлено: 16:38 02.08.2021)
 
Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море

Депутат Слуцкий: заявления адмирала США о ситуации в Черном море могут привести к эскалации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.
"Что же касается заявлений адмирала Берка - возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания", - написал Слуцкий.
При этом он отметил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует Соединенные Штаты на удар в Черном море, - это привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз "свалить с больной головы на здоровую".
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МИД заявил о нагнетании обстановки в Черном море
Слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ, добавил политик.
"Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется "провокацией". Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить", - отметил Слуцкий.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил РИА Новости, что восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов.
 
ПолитикаБезопасностьСШАНАТОГосдума РФВоенно-морские силы СШАЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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