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Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море - РИА Новости, 02.08.2021
Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:12
2021-08-02T16:12
2021-08-02T16:38
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безопасность
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.При этом он отметил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует Соединенные Штаты на удар в Черном море, - это привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз "свалить с больной головы на здоровую".Слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ, добавил политик."Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется "провокацией". Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить", - отметил Слуцкий.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил РИА Новости, что восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов.
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политика, безопасность, сша, нато, госдума рф, военно-морские силы сша, леонид слуцкий (политик), россия
16:12 02.08.2021 (обновлено: 16:38 02.08.2021)
Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
Депутат Слуцкий: заявления адмирала США о ситуации в Черном море могут привести к эскалации
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости.
Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, написал в Telegram-канале
глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий
.
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что можно утверждать, что Россия "провоцирует" США на то, чтобы они нанесли удар в Черном море первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.
"Что же касается заявлений адмирала Берка - возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания", - написал Слуцкий.
При этом он отметил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует Соединенные Штаты на удар в Черном море, - это привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз "свалить с больной головы на здоровую".
Слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ, добавил политик.
"Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется "провокацией". Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить", - отметил Слуцкий.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко
сообщил РИА Новости, что восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией
и странами НАТО
могло бы снизить опасность военных инцидентов.