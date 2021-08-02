Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов
Ничего подобного в России еще не было.
Первый в России пансионат для отдыха слонов появился в селе Ахштырь благодаря Росгосцирку и сафари-парку Live Vision.
Первый в России пансионат для отдыха слонов появился в селе Ахштырь благодаря Росгосцирку и сафари-парку Live Vision.
Парк-санаторий с одной стороны окружен горами, с другой — зеленым массивом.
Парк-санаторий с одной стороны окружен горами, с другой — зеленым массивом.
На площади около 10 гектаров для слонов созданы условия, приближенные к их естественной среде обитания.
На площади около 10 гектаров для слонов созданы условия, приближенные к их естественной среде обитания.
Животным гарантирован полноценный отдых и процедуры на природе.
Животным гарантирован полноценный отдых и процедуры на природе.
Есть пруд для купания слонов и палатка, где где они могут укрыться от солнца и непогоды.
Есть пруд для купания слонов и палатка, где где они могут укрыться от солнца и непогоды.
Сейчас в пансионате отдыхают две индийские слонихи — Претти и Марго.
Сейчас в пансионате отдыхают две индийские слонихи — Претти и Марго.
Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых животных.
Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых животных.
Животные принимают грязевые ванны, купаются, дегустируют яблоки и местную алычу.
Животные принимают грязевые ванны, купаются, дегустируют яблоки и местную алычу.
Для всех, кто хочет понаблюдать за слонами и сфотографироваться с ними, парк открыт до первого сентября
Для всех, кто хочет понаблюдать за слонами и сфотографироваться с ними, парк открыт до первого сентября
В будущем цирковые животные смогут приезжать сюда на лето, а в остальное время — гастролировать по стране.
В будущем цирковые животные смогут приезжать сюда на лето, а в остальное время — гастролировать по стране.