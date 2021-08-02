https://ria.ru/20210802/slon-1743950776.html

Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов

Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов - РИА Новости, 02.08.2021

Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов

В Сочи открыли уникальный санаторий: здесь проходят реабилитацию цирковые слоны, а в будущем парк может стать для них постоянным домом. Первые обитатели... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:50

2021-08-02T12:50

2021-08-02T12:59

фото

животные

сочи

росгосцирк

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В Сочи открыли уникальный санаторий: здесь проходят реабилитацию цирковые слоны, а в будущем парк может стать для них постоянным домом. Первые обитатели пансионата — в фотоленте Ria.ru.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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