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Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов
Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов - РИА Новости, 02.08.2021
Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов
В Сочи открыли уникальный санаторий: здесь проходят реабилитацию цирковые слоны, а в будущем парк может стать для них постоянным домом. Первые обитатели... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:50
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фото
животные
сочи
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В Сочи открыли уникальный санаторий: здесь проходят реабилитацию цирковые слоны, а в будущем парк может стать для них постоянным домом. Первые обитатели пансионата — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, животные, сочи, росгосцирк
12:50 02.08.2021 (обновлено: 12:59 02.08.2021)
 

Грязевые ванны и пикник на природе: первый в России санаторий для слонов

Читать ria.ru в
В Сочи открыли уникальный санаторий: здесь проходят реабилитацию цирковые слоны, а в будущем парк может стать для них постоянным домом. Первые обитатели пансионата — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Ничего подобного в России еще не было.

Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
1 из 11

Ничего подобного в России еще не было.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Первый в России пансионат для отдыха слонов появился в селе Ахштырь благодаря Росгосцирку и сафари-парку Live Vision.

Слонихи Претти и Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
2 из 11

Первый в России пансионат для отдыха слонов появился в селе Ахштырь благодаря Росгосцирку и сафари-парку Live Vision.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Парк-санаторий с одной стороны окружен горами, с другой — зеленым массивом.

Слониха Претти и дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
3 из 11

Парк-санаторий с одной стороны окружен горами, с другой — зеленым массивом.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

На площади около 10 гектаров для слонов созданы условия, приближенные к их естественной среде обитания.

Слониха Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
4 из 11

На площади около 10 гектаров для слонов созданы условия, приближенные к их естественной среде обитания.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Животным гарантирован полноценный отдых и процедуры на природе.

Слониха Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
5 из 11

Животным гарантирован полноценный отдых и процедуры на природе.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Есть пруд для купания слонов и палатка, где где они могут укрыться от солнца и непогоды.

Слонихи Претти и Марго в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района.
6 из 11

Есть пруд для купания слонов и палатка, где где они могут укрыться от солнца и непогоды.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Сейчас в пансионате отдыхают две индийские слонихи — Претти и Марго.

Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
7 из 11

Сейчас в пансионате отдыхают две индийские слонихи — Претти и Марго.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых животных.

Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
8 из 11

Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых животных.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Животные принимают грязевые ванны, купаются, дегустируют яблоки и местную алычу.

Слониха Претти и дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
9 из 11

Животные принимают грязевые ванны, купаются, дегустируют яблоки и местную алычу.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Для всех, кто хочет понаблюдать за слонами и сфотографироваться с ними, парк открыт до первого сентября

Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
10 из 11

Для всех, кто хочет понаблюдать за слонами и сфотографироваться с ними, парк открыт до первого сентября

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

В будущем цирковые животные смогут приезжать сюда на лето, а в остальное время — гастролировать по стране.

Слониха Претти в парке-санатории для реабилитации цирковых слонов в селе Ахштырь Адлерского района
11 из 11

В будущем цирковые животные смогут приезжать сюда на лето, а в остальное время — гастролировать по стране.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
 
ФотоЖивотныеСочиРосгосцирк
 
 
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