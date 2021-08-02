Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/sevastopol-1743946203.html
Суда "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь, заявил Мантуров
Суда "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь, заявил Мантуров - РИА Новости, 02.08.2021
Суда "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь, заявил Мантуров
Быстроходные суда на подводных крыльях "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь для перевозки пассажиров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:42
2021-08-02T10:42
экономика
севастополь
сочи
новороссийск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152572/14/1525721482_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_b2ea3a6d7b9d037fe91b4e4adcd1121a.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Быстроходные суда на подводных крыльях "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь для перевозки пассажиров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы опять становимся мобильнее. И связываем страну. И, например, не так давно, 2 года назад, запустили новый маршрут Ялта – Севастополь на "Комете 120". Недавно запустили маршрут Сочи – Геленджик – Новороссийск. И дальше следующий этап, мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях "Комета 120" на 120 пассажиров, и сейчас запустили параллельно катамараны, также скоростные", - сказал Мантуров в интервью Илье Доронову для РБК ТВ.Движение "Кометы 120" по маршруту Севастополь-Ялта было открыто в 2018 году. В мае текущего года круизная компания "Водоходъ" сообщила о планах по организации пассажирских перевозок по маршруту Сочи-Геленджик-Новороссийск и, согласно данным с официального сайта компании, такие рейсы уже организованы. Суда развивают скорость до 65 километров в час и могут перевозить за один рейс до 120 человек.Мантуров напомнил о пассажирских судах на подводных крыльях "Валдай 45", которые сейчас эксплуатируются в Чувашии. "Что касается судна, на котором мы находимся сейчас, это Валдай-45, 45-местное судно на подводных крыльях, скорость у него, если в километрах в час, то почти 60 километров в час. И коллеги, например, сформировали сейчас маршрутную сетку в том числе и межрегиональную. То есть не только здесь по Волге по территории Чувашии, но и будут ходить Чебоксары – Казань", - отметил глава Минпромторга."Валдай 45 Р" предназначен для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока, вмещает 45 пассажиров. Кроме того, судно может поставляться на экспорт.
https://ria.ru/20210802/aurus-1743940943.html
https://ria.ru/20210529/kater-1734769163.html
севастополь
сочи
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152572/14/1525721482_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3da9bf169862c68c9f0796ad26904423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, севастополь, сочи, новороссийск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
10:42 02.08.2021
 
Суда "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Денис Мантуров: суда на подводных крыльях "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПервый рейс скоростного морского пассажирского судна «Комета 120М»
Первый рейс скоростного морского пассажирского судна «Комета 120М» - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Быстроходные суда на подводных крыльях "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь для перевозки пассажиров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы опять становимся мобильнее. И связываем страну. И, например, не так давно, 2 года назад, запустили новый маршрут Ялта – Севастополь на "Комете 120". Недавно запустили маршрут Сочи – ГеленджикНовороссийск. И дальше следующий этап, мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях "Комета 120" на 120 пассажиров, и сейчас запустили параллельно катамараны, также скоростные", - сказал Мантуров в интервью Илье Доронову для РБК ТВ.
Опытный образец седана Aurus Senat с водородным топливным элементом - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
10:13
Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus
Движение "Кометы 120" по маршруту Севастополь-Ялта было открыто в 2018 году. В мае текущего года круизная компания "Водоходъ" сообщила о планах по организации пассажирских перевозок по маршруту Сочи-Геленджик-Новороссийск и, согласно данным с официального сайта компании, такие рейсы уже организованы. Суда развивают скорость до 65 километров в час и могут перевозить за один рейс до 120 человек.
Мантуров напомнил о пассажирских судах на подводных крыльях "Валдай 45", которые сейчас эксплуатируются в Чувашии. "Что касается судна, на котором мы находимся сейчас, это Валдай-45, 45-местное судно на подводных крыльях, скорость у него, если в километрах в час, то почти 60 километров в час. И коллеги, например, сформировали сейчас маршрутную сетку в том числе и межрегиональную. То есть не только здесь по Волге по территории Чувашии, но и будут ходить Чебоксары – Казань", - отметил глава Минпромторга.
"Валдай 45 Р" предназначен для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока, вмещает 45 пассажиров. Кроме того, судно может поставляться на экспорт.
Катер на воздушной подушке МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 00:58
Катер на подводных крыльях "Комета" возобновил перевозки
 
ЭкономикаСевастопольСочиНовороссийскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния