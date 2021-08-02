https://ria.ru/20210802/sevastopol-1743946203.html

Суда "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь, заявил Мантуров

Суда "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь, заявил Мантуров - РИА Новости, 02.08.2021

Суда "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь, заявил Мантуров

Быстроходные суда на подводных крыльях "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь для перевозки пассажиров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:42

2021-08-02T10:42

2021-08-02T10:42

экономика

севастополь

сочи

новороссийск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Быстроходные суда на подводных крыльях "Комета 120" свяжут Сочи и Севастополь для перевозки пассажиров, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы опять становимся мобильнее. И связываем страну. И, например, не так давно, 2 года назад, запустили новый маршрут Ялта – Севастополь на "Комете 120". Недавно запустили маршрут Сочи – Геленджик – Новороссийск. И дальше следующий этап, мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях "Комета 120" на 120 пассажиров, и сейчас запустили параллельно катамараны, также скоростные", - сказал Мантуров в интервью Илье Доронову для РБК ТВ.Движение "Кометы 120" по маршруту Севастополь-Ялта было открыто в 2018 году. В мае текущего года круизная компания "Водоходъ" сообщила о планах по организации пассажирских перевозок по маршруту Сочи-Геленджик-Новороссийск и, согласно данным с официального сайта компании, такие рейсы уже организованы. Суда развивают скорость до 65 километров в час и могут перевозить за один рейс до 120 человек.Мантуров напомнил о пассажирских судах на подводных крыльях "Валдай 45", которые сейчас эксплуатируются в Чувашии. "Что касается судна, на котором мы находимся сейчас, это Валдай-45, 45-местное судно на подводных крыльях, скорость у него, если в километрах в час, то почти 60 километров в час. И коллеги, например, сформировали сейчас маршрутную сетку в том числе и межрегиональную. То есть не только здесь по Волге по территории Чувашии, но и будут ходить Чебоксары – Казань", - отметил глава Минпромторга."Валдай 45 Р" предназначен для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока, вмещает 45 пассажиров. Кроме того, судно может поставляться на экспорт.

https://ria.ru/20210802/aurus-1743940943.html

https://ria.ru/20210529/kater-1734769163.html

севастополь

сочи

новороссийск

россия

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экономика, севастополь, сочи, новороссийск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия