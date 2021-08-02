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PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.08.2021
PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении польской... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:38
2021-08-02T23:29
в мире
польша
евросоюз
pgnig
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении польской компании.Уточняется, что PGNiG и ее дочерняя компания PGNiG Supply &amp; Trading направили немецкому регулирующему органу просьбу об участии в рассмотрении вопроса сертификации компании Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток — 2"."Компания Nord Stream 2 AG не хочет подчиняться общим принципам III энергетического пакета, целью которых является обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. В частности, владелец Nord Stream 2 хочет избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода. Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода NS2 на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств-членов. Эти аргументы должны звучать, поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации", - заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, польша, евросоюз, pgnig, северный поток — 2, nord stream 2 ag, видео
PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении польской компании.
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15:38 02.08.2021 (обновлено: 23:29 02.08.2021)
 
PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"

Концерн PGNiG подал заявку на участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении польской компании.
"PGNiG и PGNiG Supply & Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". От исхода разбирательства зависит, получит ли владелец газопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что PGNiG и ее дочерняя компания PGNiG Supply & Trading направили немецкому регулирующему органу просьбу об участии в рассмотрении вопроса сертификации компании Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток — 2".
"Компания Nord Stream 2 AG не хочет подчиняться общим принципам III энергетического пакета, целью которых является обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. В частности, владелец Nord Stream 2 хочет избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода. Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода NS2 на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств-членов. Эти аргументы должны звучать, поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации", - заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.
 
В миреПольшаЕвросоюзPGNiGСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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