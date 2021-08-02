https://ria.ru/20210802/sertifikatsiya-1743920363.html

Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа

Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа - РИА Новости, 02.08.2021

Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа

Автомобиль, бывший в употреблении и ввозимый из-за границы, должен после прохождения таможенных процедур направляться в испытательную лабораторию для... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T05:36

2021-08-02T05:36

2021-08-02T05:36

общество

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590896805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6f3ac146d0509595f3282621c5b8156.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Автомобиль, бывший в употреблении и ввозимый из-за границы, должен после прохождения таможенных процедур направляться в испытательную лабораторию для необходимых проверок, а свидетельство о его безопасности может быть оформлено в электронном виде, рассказал РИА Новости директор НИ Центра Технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев.Ранее сообщалось, что новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года - вступил в силу ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". Он обязал автовладельцев предоставлять ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, его дистанционная оценка больше не доступна."После прохождения всех необходимых таможенных процедур автомобиль и документы на него предоставляется в испытательную лабораторию для проведения необходимых проверок. При положительном результате проверок на автомобиль оформляется Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а затем на его основании оформляется паспорт транспортного средства (ПТС)", - сказал Васильев.Он уточнил, что теперь СБКТС может быть оформлен, как и ПТС, в электронном виде. Все документы придут владельцу на электронную почту после их оформления, и ездить за их получением уже будет не нужно.Васильев также рассказал, что испытательная лаборатория "представляет собой организацию, оснащенную необходимым для проведения проверок оборудованием и имеющим штат квалифицированных испытателей и экспертов".

https://ria.ru/20210731/avtomobili-1743719051.html

https://ria.ru/20210730/niva-1743670068.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия