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Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа - РИА Новости, 02.08.2021
Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
Автомобиль, бывший в употреблении и ввозимый из-за границы, должен после прохождения таможенных процедур направляться в испытательную лабораторию для... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T05:36
2021-08-02T05:36
общество
авто
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Автомобиль, бывший в употреблении и ввозимый из-за границы, должен после прохождения таможенных процедур направляться в испытательную лабораторию для необходимых проверок, а свидетельство о его безопасности может быть оформлено в электронном виде, рассказал РИА Новости директор НИ Центра Технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев.Ранее сообщалось, что новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года - вступил в силу ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". Он обязал автовладельцев предоставлять ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, его дистанционная оценка больше не доступна."После прохождения всех необходимых таможенных процедур автомобиль и документы на него предоставляется в испытательную лабораторию для проведения необходимых проверок. При положительном результате проверок на автомобиль оформляется Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а затем на его основании оформляется паспорт транспортного средства (ПТС)", - сказал Васильев.Он уточнил, что теперь СБКТС может быть оформлен, как и ПТС, в электронном виде. Все документы придут владельцу на электронную почту после их оформления, и ездить за их получением уже будет не нужно.Васильев также рассказал, что испытательная лаборатория "представляет собой организацию, оснащенную необходимым для проведения проверок оборудованием и имеющим штат квалифицированных испытателей и экспертов".
https://ria.ru/20210731/avtomobili-1743719051.html
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общество, авто, россия
05:36 02.08.2021
 
Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа

Специалист описал процедуру обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Автомобиль, бывший в употреблении и ввозимый из-за границы, должен после прохождения таможенных процедур направляться в испытательную лабораторию для необходимых проверок, а свидетельство о его безопасности может быть оформлено в электронном виде, рассказал РИА Новости директор НИ Центра Технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев.
Ранее сообщалось, что новые правила проверки безопасности и сертификации единично ввозимых в Россию автомобилей с пробегом начали действовать с 1 июля 2021 года - вступил в силу ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". Он обязал автовладельцев предоставлять ввозимый автомобиль в испытательную лабораторию для проверки, его дистанционная оценка больше не доступна.
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"После прохождения всех необходимых таможенных процедур автомобиль и документы на него предоставляется в испытательную лабораторию для проведения необходимых проверок. При положительном результате проверок на автомобиль оформляется Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а затем на его основании оформляется паспорт транспортного средства (ПТС)", - сказал Васильев.
Он уточнил, что теперь СБКТС может быть оформлен, как и ПТС, в электронном виде. Все документы придут владельцу на электронную почту после их оформления, и ездить за их получением уже будет не нужно.
Васильев также рассказал, что испытательная лаборатория "представляет собой организацию, оснащенную необходимым для проведения проверок оборудованием и имеющим штат квалифицированных испытателей и экспертов".
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