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В Британии назвали сделку по "Северному потоку — 2" медвежьей услугой Киеву
В Британии назвали сделку по "Северному потоку — 2" медвежьей услугой Киеву - РИА Новости, 02.08.2021
В Британии назвали сделку по "Северному потоку — 2" медвежьей услугой Киеву
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заключили неубедительную сделку по "Северному потоку — 2", а гарантии Украине выглядят весьма... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:36
2021-08-02T14:38
литва
джо байден
ангела меркель
евросоюз
восточная европа
северный поток — 2
россия
экономика
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заключили неубедительную сделку по "Северному потоку — 2", а гарантии Украине выглядят весьма сомнительными, пишет Financial Times.По мнению автора статьи, газопровод всегда был геополитическим проектом, а его запуск грозит Киеву лишением весомой части дохода. При этом соглашение Берлина и Вашингтона по магистрали "ошибочно на всех уровнях": обязательства по "противодействию" России весьма туманны, Зеленый фонд по содействию перехода на экологичные источники энергии не сможет покрыть убытки Киева, а слова Меркель о помощи в продлении транзита газа через Украину не более чем просто "обещание попробовать", отмечает СМИ.Причиной такой сделки журналист посчитал желание Байдена "оставить проблему России", так как главной угрозой видят Китай. Однако соглашение Берлина и Вашингтона служит вовсе не объединению демократий, а скорее расколу Евросоюза, так как страны Восточной Европы, в частности Польша, Латвия, Литва и Эстония, обеспокоены последствиями запуска "Северного потока — 2".Подытоживая, автор статьи отметил, что решение проблем с Пекином напрямую связано с реакцией на "российскую угрозу", а не попыткой от нее отмахнуться.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". Согласно ему для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.В Кремле неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что проект выгоден не только России, но и Евросоюзу, а Москва никогда не использовала энергоресурсы как инструмент давления.
https://ria.ru/20210801/sudba-1743887247.html
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восточная европа
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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литва, джо байден, ангела меркель, евросоюз, восточная европа, северный поток — 2, россия, экономика
11:36 02.08.2021 (обновлено: 14:38 02.08.2021)
 
В Британии назвали сделку по "Северному потоку — 2" медвежьей услугой Киеву

Financial Times: сделка США и Германии по "Северному потоку — 2" стала медвежьей услугой Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заключили неубедительную сделку по "Северному потоку — 2", а гарантии Украине выглядят весьма сомнительными, пишет Financial Times.
По мнению автора статьи, газопровод всегда был геополитическим проектом, а его запуск грозит Киеву лишением весомой части дохода. При этом соглашение Берлина и Вашингтона по магистрали "ошибочно на всех уровнях": обязательства по "противодействию" России весьма туманны, Зеленый фонд по содействию перехода на экологичные источники энергии не сможет покрыть убытки Киева, а слова Меркель о помощи в продлении транзита газа через Украину не более чем просто "обещание попробовать", отмечает СМИ.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 17:43
NI рассказал о судьбе "Северного потока — 2" после ухода Меркель
Причиной такой сделки журналист посчитал желание Байдена "оставить проблему России", так как главной угрозой видят Китай. Однако соглашение Берлина и Вашингтона служит вовсе не объединению демократий, а скорее расколу Евросоюза, так как страны Восточной Европы, в частности Польша, Латвия, Литва и Эстония, обеспокоены последствиями запуска "Северного потока — 2".
Подытоживая, автор статьи отметил, что решение проблем с Пекином напрямую связано с реакцией на "российскую угрозу", а не попыткой от нее отмахнуться.
В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". Согласно ему для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.
В Кремле неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что проект выгоден не только России, но и Евросоюзу, а Москва никогда не использовала энергоресурсы как инструмент давления.
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
10:12
"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
 
ЛитваДжо БайденАнгела МеркельЕвросоюзВосточная ЕвропаСеверный поток — 2РоссияЭкономика
 
 
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