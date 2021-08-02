На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий
ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области открыли сайт для аккумуляции предложений граждан по обустройству территорий, эти инициативы будут учтены при формировании бюджета области, сообщает пресс-служба правительства области.
"После несложной регистрации любой житель области может оставить на сайте Градсовет35.ру предложение по улучшению территорий. Для удобства инициативы вологжан разделены на 11 категорий по темам: здравоохранение, образование, культура, дороги и транспорт, ЖКХ, благоустройство, экология и другое", - говорится в сообщении пресс-службы.
По мнению губернатора региона Олега Кувшинникова, это еще один механизм по управлению регионом для жителей области наряду с проектом "Народный бюджет", который позволяет при минимальном софинансировании получить бюджетные деньги на решение конкретных задач — от строительства детской площадки до ремонта колодцев.
"Мы первыми в стране отдаем бюджетирование в руки наших жителей! Каждый житель из любого уголка Вологодской области может зайти на этот ресурс и выдвинуть свои инициативы. Их подробно изучат по каждой отрасти, отдельному району или городу, а затем – включат в бюджет на 2022-2024 годы", – цитирует пресс-служба губернатора.