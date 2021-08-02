https://ria.ru/20210802/sayt-1744027804.html

На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий

На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий - РИА Новости, 02.08.2021

На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий

Власти Вологодской области открыли сайт для аккумуляции предложений граждан по обустройству территорий, эти инициативы будут учтены при формировании бюджета... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:13

2021-08-02T16:13

2021-08-02T16:13

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152510/94/1525109480_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_1c96280ae6bc0fa7e7a2f3bbc86184e3.jpg

ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области открыли сайт для аккумуляции предложений граждан по обустройству территорий, эти инициативы будут учтены при формировании бюджета области, сообщает пресс-служба правительства области.По мнению губернатора региона Олега Кувшинникова, это еще один механизм по управлению регионом для жителей области наряду с проектом "Народный бюджет", который позволяет при минимальном софинансировании получить бюджетные деньги на решение конкретных задач — от строительства детской площадки до ремонта колодцев.

https://ria.ru/20210723/lutsenko-1742499881.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников, вологодская область