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На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий
На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий - РИА Новости, 02.08.2021
На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий
Власти Вологодской области открыли сайт для аккумуляции предложений граждан по обустройству территорий, эти инициативы будут учтены при формировании бюджета... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:13
2021-08-02T16:13
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области открыли сайт для аккумуляции предложений граждан по обустройству территорий, эти инициативы будут учтены при формировании бюджета области, сообщает пресс-служба правительства области.По мнению губернатора региона Олега Кувшинникова, это еще один механизм по управлению регионом для жителей области наряду с проектом "Народный бюджет", который позволяет при минимальном софинансировании получить бюджетные деньги на решение конкретных задач — от строительства детской площадки до ремонта колодцев.
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олег кувшинников, вологодская область
16:13 02.08.2021
 

На Вологодчине создали сайт для предложений граждан по развитию территорий

© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Depositphotos / xload
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ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области открыли сайт для аккумуляции предложений граждан по обустройству территорий, эти инициативы будут учтены при формировании бюджета области, сообщает пресс-служба правительства области.
"После несложной регистрации любой житель области может оставить на сайте Градсовет35.ру предложение по улучшению территорий. Для удобства инициативы вологжан разделены на 11 категорий по темам: здравоохранение, образование, культура, дороги и транспорт, ЖКХ, благоустройство, экология и другое", - говорится в сообщении пресс-службы.
По мнению губернатора региона Олега Кувшинникова, это еще один механизм по управлению регионом для жителей области наряду с проектом "Народный бюджет", который позволяет при минимальном софинансировании получить бюджетные деньги на решение конкретных задач — от строительства детской площадки до ремонта колодцев.
"Мы первыми в стране отдаем бюджетирование в руки наших жителей! Каждый житель из любого уголка Вологодской области может зайти на этот ресурс и выдвинуть свои инициативы. Их подробно изучат по каждой отрасти, отдельному району или городу, а затем – включат в бюджет на 2022-2024 годы", – цитирует пресс-служба губернатора.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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