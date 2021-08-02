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СМИ: взломавшие сайт о вакцинации в Италии хакеры потребовали выкуп
СМИ: взломавшие сайт о вакцинации в Италии хакеры потребовали выкуп - РИА Новости, 02.08.2021
СМИ: взломавшие сайт о вакцинации в Италии хакеры потребовали выкуп
Хакеры, атаковавшие сайт итальянской столичной области Лацио, который ведет запись на вакцинацию от коронавируса, потребовали выкуп в биткоинах, сообщает со... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:16
2021-08-02T12:22
в мире
италия
лацио
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РИМ, 2 авг – РИА Новости. Хакеры, атаковавшие сайт итальянской столичной области Лацио, который ведет запись на вакцинацию от коронавируса, потребовали выкуп в биткоинах, сообщает со ссылкой на источники газета la Repubblica.Портал региона подвергся нападению в ночь на воскресенье. По сообщению местных изданий, речь идет об использовании программы-вымогателя. Вечером в воскресенье техники обнаружили сообщение о требуемом выкупе, сумма которого не разглашается, пишет издание. Информационная система остается выведенной из строя спустя сутки.Несмотря на приостановку бронирования вакцинации, отмечает la Repubblica, население продолжает получать прививки от коронавируса. Процедуры при этом замедлены из-за того, что часть операций по оформлению пациентов приходится проводить вручную.Технические специалисты пытаются восстановить работу системы. Расследованием нападения занимается почтовая полиция Италии - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Как отмечается, в понедельник в офис региональных властей должны прибыть эксперты из национального центра противодействия информационным преступлениям.Ранее асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато заявил, что хакерам не удалось "прервать кампанию по вакцинации" в Лацио, которая продолжится в ближайшие дни. Жителям, имеющим запись на прививку, предложено спокойно отправляться на пункты вакцинации. Областной министр также обратил внимание, что кибератака произошла в день, когда 79% населения региона старше 18 лет получило обе дозы препаратов от COVID.
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в мире, италия, лацио
12:16 02.08.2021 (обновлено: 12:22 02.08.2021)
 
СМИ: взломавшие сайт о вакцинации в Италии хакеры потребовали выкуп

La Repubblica: взломавшие сайт записи на вакцинацию в Италии хакеры потребовали выкуп в биткоинах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РИМ, 2 авг – РИА Новости. Хакеры, атаковавшие сайт итальянской столичной области Лацио, который ведет запись на вакцинацию от коронавируса, потребовали выкуп в биткоинах, сообщает со ссылкой на источники газета la Repubblica.
Портал региона подвергся нападению в ночь на воскресенье. По сообщению местных изданий, речь идет об использовании программы-вымогателя. Вечером в воскресенье техники обнаружили сообщение о требуемом выкупе, сумма которого не разглашается, пишет издание. Информационная система остается выведенной из строя спустя сутки.
Несмотря на приостановку бронирования вакцинации, отмечает la Repubblica, население продолжает получать прививки от коронавируса. Процедуры при этом замедлены из-за того, что часть операций по оформлению пациентов приходится проводить вручную.
Технические специалисты пытаются восстановить работу системы. Расследованием нападения занимается почтовая полиция Италии - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Как отмечается, в понедельник в офис региональных властей должны прибыть эксперты из национального центра противодействия информационным преступлениям.
Ранее асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато заявил, что хакерам не удалось "прервать кампанию по вакцинации" в Лацио, которая продолжится в ближайшие дни. Жителям, имеющим запись на прививку, предложено спокойно отправляться на пункты вакцинации. Областной министр также обратил внимание, что кибератака произошла в день, когда 79% населения региона старше 18 лет получило обе дозы препаратов от COVID.
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