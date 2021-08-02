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Минобороны направило самолеты для помощи в тушении пожаров в Оренбуржье
Минобороны направило самолеты для помощи в тушении пожаров в Оренбуржье - РИА Новости, 02.08.2021
Минобороны направило самолеты для помощи в тушении пожаров в Оренбуржье
Самолеты Ил-76 вылетели из Тверской и Псковской областей для помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:39
2021-08-02T08:39
происшествия
оренбургская область
псковская область
тверская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ОРЕНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-76 вылетели из Тверской и Псковской областей для помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области, сообщили в Минобороны России."По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в понедельник экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами, вылетели с аэродромов в Тверской и Псковской областях для тушения пожара в Оренбургской области. Подчеркивается, что летчики прошли соответствующую подготовку.
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происшествия, оренбургская область, псковская область, тверская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
08:39 02.08.2021
 
Минобороны направило самолеты для помощи в тушении пожаров в Оренбуржье

Минобороны: на помощь в тушении пожаров в Оренбуржье вылетели самолеты Ил-76

© РИА Новости / Яков АндреевИЛ-76 МЧС РФ
ИЛ-76 МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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ОРЕНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-76 вылетели из Тверской и Псковской областей для помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области, сообщили в Минобороны России.
"По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в понедельник экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами, вылетели с аэродромов в Тверской и Псковской областях для тушения пожара в Оренбургской области. Подчеркивается, что летчики прошли соответствующую подготовку.
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ПроисшествияОренбургская областьПсковская областьТверская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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