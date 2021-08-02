https://ria.ru/20210802/samolet-1743944168.html

Самолет Москва — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске

Самолет Москва — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске - РИА Новости, 02.08.2021

Самолет Москва — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске

Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:33

2021-08-02T10:33

2021-08-02T10:33

происшествия

красноярск

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы международного аэропорта Владивосток."Рейс авиакомпании "Россия" 6279 совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска по причине плохого самочувствия одного из пассажиров на борту", - сказал собеседник агентства.По его словам, "расчетное время прибытия в аэропорт Владивостока 17.25 (10.25 мск").

https://ria.ru/20210728/posadka-1743203537.html

красноярск

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, владивосток, россия