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Самолет Москва — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске
Самолет Москва — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске - РИА Новости, 02.08.2021
Самолет Москва — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске
Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:33
2021-08-02T10:33
2021-08-02T10:33
происшествия
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владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы международного аэропорта Владивосток."Рейс авиакомпании "Россия" 6279 совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска по причине плохого самочувствия одного из пассажиров на борту", - сказал собеседник агентства.По его словам, "расчетное время прибытия в аэропорт Владивостока 17.25 (10.25 мск").
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происшествия, красноярск, владивосток, россия
Самолет Москва — Владивосток экстренно приземлился в Красноярске
Самолет Москва — Владивосток экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира