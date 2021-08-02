https://ria.ru/20210802/russellcrowe-1743997802.html

Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера

Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера - РИА Новости, 02.08.2021

Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера

Австралийского актера Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера. В предстоящей картине лауреат премии "Оскар" также исполнит... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:09

2021-08-02T17:09

2021-08-02T17:09

культура

рассел кроу

новости культуры

кино и сериалы

майами

сидней

крис хемсворт

лиам хемсворт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/143566/63/1435666362_0:56:2455:1437_1920x0_80_0_0_a25e88e82c545368e5dd270eb172278f.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Австралийского актера Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера. В предстоящей картине лауреат премии "Оскар" также исполнит главную роль, сообщает Variety. В издании отмечают, что это может быть связано с переносом места съемок. Изначально, фильм планировали снимать в Майами (США), однако позже решили это сделать в Сиднее (Австралия). В стране сейчас действуют строгие правила безопасности, связанные с COVID-19, поэтому попасть в Австралию сложно. В отличие от американца Фледера, у Кроу есть австралийское гражданство. Ранее Рассел Кроу уже был режиссером. В 2014 году он представил военную драму "Искатель воды", которую тепло приняли зрители и критики. В предстоящей ленте актер исполнит роль миллиардера, который приглашает друзей детства в свой особняк, чтобы поиграть с ними в покер. Однако в его доме неожиданно появляется опасный преступник. Вместе с Кроу в триллере снимутся Лиам Хемсворт, Эльза Патаки (супруга Криса Хемсворта) и рэпер RZA (Роберт Фицджеральд Диггз). Дату выхода фильма пока не назвали.

https://ria.ru/20210721/theron-1742003731.html

майами

сидней

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рассел кроу, новости культуры, кино и сериалы, майами, сидней, крис хемсворт, лиам хемсворт, коронавирус covid-19