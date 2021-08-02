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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210802/russellcrowe-1743997802.html
Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера
Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера - РИА Новости, 02.08.2021
Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера
Австралийского актера Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера. В предстоящей картине лауреат премии "Оскар" также исполнит... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:09
2021-08-02T17:09
культура
рассел кроу
новости культуры
кино и сериалы
майами
сидней
крис хемсворт
лиам хемсворт
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Австралийского актера Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера. В предстоящей картине лауреат премии "Оскар" также исполнит главную роль, сообщает Variety. В издании отмечают, что это может быть связано с переносом места съемок. Изначально, фильм планировали снимать в Майами (США), однако позже решили это сделать в Сиднее (Австралия). В стране сейчас действуют строгие правила безопасности, связанные с COVID-19, поэтому попасть в Австралию сложно. В отличие от американца Фледера, у Кроу есть австралийское гражданство. Ранее Рассел Кроу уже был режиссером. В 2014 году он представил военную драму "Искатель воды", которую тепло приняли зрители и критики. В предстоящей ленте актер исполнит роль миллиардера, который приглашает друзей детства в свой особняк, чтобы поиграть с ними в покер. Однако в его доме неожиданно появляется опасный преступник. Вместе с Кроу в триллере снимутся Лиам Хемсворт, Эльза Патаки (супруга Криса Хемсворта) и рэпер RZA (Роберт Фицджеральд Диггз). Дату выхода фильма пока не назвали.
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рассел кроу, новости культуры, кино и сериалы, майами, сидней, крис хемсворт, лиам хемсворт, коронавирус covid-19
17:09 02.08.2021
 

Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк69-й Каннский фестиваль. День четвертый
69-й Каннский фестиваль. День четвертый - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Австралийского актера Рассела Кроу назначили режиссером триллера "Poker face" вместо Гэри Фледера. В предстоящей картине лауреат премии "Оскар" также исполнит главную роль, сообщает Variety.
В издании отмечают, что это может быть связано с переносом места съемок. Изначально, фильм планировали снимать в Майами (США), однако позже решили это сделать в Сиднее (Австралия).
В стране сейчас действуют строгие правила безопасности, связанные с COVID-19, поэтому попасть в Австралию сложно. В отличие от американца Фледера, у Кроу есть австралийское гражданство.
Ранее Рассел Кроу уже был режиссером. В 2014 году он представил военную драму "Искатель воды", которую тепло приняли зрители и критики.
В предстоящей ленте актер исполнит роль миллиардера, который приглашает друзей детства в свой особняк, чтобы поиграть с ними в покер. Однако в его доме неожиданно появляется опасный преступник.
Вместе с Кроу в триллере снимутся Лиам Хемсворт, Эльза Патаки (супруга Криса Хемсворта) и рэпер RZA (Роберт Фицджеральд Диггз).
Дату выхода фильма пока не назвали.
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КультураРассел КроуНовости культурыКино и сериалыМайамиСиднейКрис ХемсвортЛиам ХемсвортКоронавирус COVID-19
 
 
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