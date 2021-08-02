https://ria.ru/20210802/rudakov-1744074622.html

Сын Анатолия Рудакова назвал причину смерти актера

Сын Анатолия Рудакова назвал причину смерти актера - РИА Новости, 02.08.2021

Сын Анатолия Рудакова назвал причину смерти актера

Сын заслуженного артиста России Анатолия Рудакова в разговоре с РИА Новости назвал причину смерти актера. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:53

2021-08-02T20:53

2021-08-02T21:32

культура

белоруссия

витебская область

ленфильм

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сын заслуженного артиста России Анатолия Рудакова в разговоре с РИА Новости назвал причину смерти актера."Папа умер от остановки сердца", — сказал сын Рудакова.Ранее коллега Рудакова по работе на "Ленфильме" Ирина Павлова написала в Instagram, что артист болел коронавирусом и скончался на 72-м году жизни.Рудаков родился 24 июля 1950 года в Белоруссии, в деревне Большое Ситно Витебской области. В 1975-м окончил ЛГИТМИК и стал актером киностудии "Ленфильм". Наиболее активно он снимался в 1970-1980-е годы. В частности, играл в фильмах "Объяснение в любви", "Государственная граница", "Найти и обезвредить", "Макар-следопыт", "Жизнь Клима Самгина", "Шерлок Холмс", "В поисках капитана Гранта", "Окно в Париж", "Елки 2014".О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

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белоруссия, витебская область, ленфильм, россия