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Религия
https://ria.ru/20210802/rpts-1743948754.html
В РПЦ пояснили, почему нельзя крестить детей у раскольников
В РПЦ пояснили, почему нельзя крестить детей у раскольников - РИА Новости, 02.08.2021
В РПЦ пояснили, почему нельзя крестить детей у раскольников
Церковные таинства, которые совершают раскольники – в том числе крещение – лишены благодати, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:54
2021-08-02T10:54
религия
украина
киев
крещение руси
петр порошенко
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Церковные таинства, которые совершают раскольники – в том числе крещение – лишены благодати, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Он отметил, что раскольнические структуры представляют собой "теневое, ненастоящее православие"."Они объявляют себя принадлежащими к православной церкви, священники носят такие же облачения, как священники в канонической церкви, но с точки зрения церковных канонов у этих структур таинства безблагодатны. То есть если ребенка приносят крестить в эту церковь, крещение не совершается, если кто-то в эту церковь приходит, чтобы причаститься, причастия не происходит: люди принимают не тело и кровь Христовы, а хлеб и вино", - сказал иерарх в эфире канала "Россия 24".По его словам, в основе любого раскола лежит обман, "чаще всего по политическим причинам". "Мы должны хорошо понимать, что фейковое православие не то же самое, что настоящее православие, как фейковая новость не то же, что новость о реальном событии", - заключил представитель Русской церкви.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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украина, киев, крещение руси, петр порошенко, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия
10:54 02.08.2021
 

В РПЦ пояснили, почему нельзя крестить детей у раскольников

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрещение детей на реке Чусовой возле Князе-Владимирского храма в поселке Станционный-Полевской. 28 июля 2017
Крещение детей на реке Чусовой возле Князе-Владимирского храма в поселке Станционный-Полевской. 28 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Церковные таинства, которые совершают раскольники – в том числе крещение – лишены благодати, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Он отметил, что раскольнические структуры представляют собой "теневое, ненастоящее православие".
"Они объявляют себя принадлежащими к православной церкви, священники носят такие же облачения, как священники в канонической церкви, но с точки зрения церковных канонов у этих структур таинства безблагодатны. То есть если ребенка приносят крестить в эту церковь, крещение не совершается, если кто-то в эту церковь приходит, чтобы причаститься, причастия не происходит: люди принимают не тело и кровь Христовы, а хлеб и вино", - сказал иерарх в эфире канала "Россия 24".
По его словам, в основе любого раскола лежит обман, "чаще всего по политическим причинам". "Мы должны хорошо понимать, что фейковое православие не то же самое, что настоящее православие, как фейковая новость не то же, что новость о реальном событии", - заключил представитель Русской церкви.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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