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В Турции прокомментировали сообщения о причастности РПК к поджогам лесов
В Турции прокомментировали сообщения о причастности РПК к поджогам лесов - РИА Новости, 02.08.2021
В Турции прокомментировали сообщения о причастности РПК к поджогам лесов
Говорить о причастности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) к поджогам лесов в стране пока рано, расследование продолжается, заявил глава МВД... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:49
2021-08-02T13:49
в мире
турция
рабочая партия курдистана
мвд турции
сулейман сойлу
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Говорить о причастности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) к поджогам лесов в стране пока рано, расследование продолжается, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила ранее с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с РПК.По его словам, "саботаж, халатность, терроризм – все это расследуется". "РПК около трех лет занимается экономическими диверсиями, в том числе поджогами леса, но, чтобы мы могли точно сказать, имеют ли террористы отношение к последним пожарам, нужно этот вопрос проработать. Нужно не просто даже задержать подозреваемого, но и выяснить, кто стоит за ним", - отметил Сойлу.Он добавил, что "есть силы, которые хотят использовать слухи в политических целях". "Мы не должны в это впадать и верить слухам в интернете и соцсетях. Давайте подождем результатов и будем слушать официальные заявления", - сказал министр.Как заявил ранее в понедельник министр сельского и лесного хозяйтсва Турции Бкир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
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в мире, турция, рабочая партия курдистана, мвд турции, сулейман сойлу, лесные пожары в турции
13:49 02.08.2021
 
В Турции прокомментировали сообщения о причастности РПК к поджогам лесов

Глава МВД Турции не подтвердил сообщения о причастности Рабочей партии Курдистана к поджогам лесов

© Sputnik / Перейти в фотобанкБорьба с пожарами в окрестностях турецкого города Мармарис
Борьба с пожарами в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Говорить о причастности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) к поджогам лесов в стране пока рано, расследование продолжается, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила ранее с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с РПК.
"Создана специальная комиссия для расследования пожаров. Нам поступило 270 обращений по этому поводу, каждое мы проверяем. Разведка тоже работает. Но пока ситуация не разъяснится, мы не можем делать заявления. Есть задержанные. Расследование идет", - сказал Сойлу журналистам.
По его словам, "саботаж, халатность, терроризм – все это расследуется". "РПК около трех лет занимается экономическими диверсиями, в том числе поджогами леса, но, чтобы мы могли точно сказать, имеют ли террористы отношение к последним пожарам, нужно этот вопрос проработать. Нужно не просто даже задержать подозреваемого, но и выяснить, кто стоит за ним", - отметил Сойлу.
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Вчера, 18:47
Число жертв лесных пожаров в Турции возросло до восьми
Он добавил, что "есть силы, которые хотят использовать слухи в политических целях". "Мы не должны в это впадать и верить слухам в интернете и соцсетях. Давайте подождем результатов и будем слушать официальные заявления", - сказал министр.
Как заявил ранее в понедельник министр сельского и лесного хозяйтсва Турции Бкир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
 
В миреТурцияРабочая партия КурдистанаМВД ТурцииСулейман СойлуЛесные пожары в Турции
 
 
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