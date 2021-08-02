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В Турции прокомментировали сообщения о причастности РПК к поджогам лесов

В Турции прокомментировали сообщения о причастности РПК к поджогам лесов - РИА Новости, 02.08.2021

В Турции прокомментировали сообщения о причастности РПК к поджогам лесов

Говорить о причастности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) к поджогам лесов в стране пока рано, расследование продолжается, заявил глава МВД... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:49

2021-08-02T13:49

2021-08-02T13:49

в мире

турция

рабочая партия курдистана

мвд турции

сулейман сойлу

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Говорить о причастности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) к поджогам лесов в стране пока рано, расследование продолжается, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила ранее с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с РПК.По его словам, "саботаж, халатность, терроризм – все это расследуется". "РПК около трех лет занимается экономическими диверсиями, в том числе поджогами леса, но, чтобы мы могли точно сказать, имеют ли террористы отношение к последним пожарам, нужно этот вопрос проработать. Нужно не просто даже задержать подозреваемого, но и выяснить, кто стоит за ним", - отметил Сойлу.Он добавил, что "есть силы, которые хотят использовать слухи в политических целях". "Мы не должны в это впадать и верить слухам в интернете и соцсетях. Давайте подождем результатов и будем слушать официальные заявления", - сказал министр.Как заявил ранее в понедельник министр сельского и лесного хозяйтсва Турции Бкир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210801/pozhar-1743893291.html

турция

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в мире, турция, рабочая партия курдистана, мвд турции, сулейман сойлу, лесные пожары в турции