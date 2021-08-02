https://ria.ru/20210802/rodos-1743978965.html

На острове Родос начались сильные лесные пожары

На острове Родос начались сильные лесные пожары - РИА Новости, 02.08.2021

На острове Родос начались сильные лесные пожары

Греческий остров Родос охватило огнем: первое возгорание было зафиксировано в районе Пантанасса в полдень воскресенья, но пожар быстро распространился и на... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:22

2021-08-02T13:22

2021-08-02T13:22

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Греческий остров Родос охватило огнем: первое возгорание было зафиксировано в районе Пантанасса в полдень воскресенья, но пожар быстро распространился и на другие территории. На данный момент ситуацию пытаются взять под контроль, пишет Tourdom со ссылкой на местные СМИ.Сотрудникам пожарных служб удалось остановить огонь, двигавшейся к Долине бабочек – уникальному заповеднику и одной из главных туристических достопримечательностей. А вот страусиную ферму спасти не получилось: питомник практически уничтожен. Правда, птицам ничего не угрожает, их успели вовремя эвакуировать.Местные власти приняли решение вывезти жителей нескольких населенных пунктов, к которым пожары приблизились вплотную. Кроме того, как рассказали находящиеся сейчас на Родосе туристы, в разных районах острова отключали свет и наблюдались перебои с водоснабжением. Причиной стали поврежденные огнем линии электропередач и трубопроводы.Всего за последние два дня в Греции зафиксировано 116 пожаров, которые могла вызвать жара: в минувшие выходные температура воздуха во многих районах достигла +47 градусов.

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греция, родос, новости - туризм, туристы, происшествия, куда поехать, отдых на море