Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/reyting-1743914078.html
Финансисты разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика
Финансисты разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика - РИА Новости, 02.08.2021
Финансисты разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика
Банки могут использовать внутренний кредитный рейтинг заемщика. Он нужен для расчета достаточных уровней капитала и рисков, однако знать о нем клиентам вовсе не РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T02:13
2021-08-02T02:13
экономика
кредит
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_cf824b19f87520963dd2aaa149220634.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Банки могут использовать внутренний кредитный рейтинг заемщика. Он нужен для расчета достаточных уровней капитала и рисков, однако знать о нем клиентам вовсе не обязательно, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.По его словам, рейтинг учитывает прогноз вероятности дефолта, риск дефолта, потери при дефолте.Другой собеседник агентства, старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич добавляет, что не все банки могут использовать такую модель расчета рисков – для этого обязательно согласование со стороны Банка России. По одному из главных условий одобрения регулятором такой системы расчетов, активы банка должны составлять не менее 500 млрд рублей.Кривошея уточняет, что расчет внутреннего кредитного рейтинга заемщика, актуален для тех банков, у кого в портфеле "необычные" кредиты, связанные с большим объемом или сложными структурными продуктами, а также рефинансированием крупных заемщиков."Заемщика этот рейтинг никак не касается – если он проходит по скоринговой модели, то все в порядке", - заключает Шабашкевич.
https://ria.ru/20210718/kredit-1741730097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ca7f6e8b7ed00713336c3da48e83b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, кредит, россия
02:13 02.08.2021
 
Финансисты разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика

Финансовые аналитики разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика

© Depositphotos / stokketeРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Банки могут использовать внутренний кредитный рейтинг заемщика. Он нужен для расчета достаточных уровней капитала и рисков, однако знать о нем клиентам вовсе не обязательно, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.
По его словам, рейтинг учитывает прогноз вероятности дефолта, риск дефолта, потери при дефолте.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 11:04
Эксперт рассказал, как исправить плохую кредитную историю
Другой собеседник агентства, старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич добавляет, что не все банки могут использовать такую модель расчета рисков – для этого обязательно согласование со стороны Банка России. По одному из главных условий одобрения регулятором такой системы расчетов, активы банка должны составлять не менее 500 млрд рублей.
Кривошея уточняет, что расчет внутреннего кредитного рейтинга заемщика, актуален для тех банков, у кого в портфеле "необычные" кредиты, связанные с большим объемом или сложными структурными продуктами, а также рефинансированием крупных заемщиков.
"Заемщика этот рейтинг никак не касается – если он проходит по скоринговой модели, то все в порядке", - заключает Шабашкевич.
 
ЭкономикаКредитРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния