https://ria.ru/20210802/reyting-1743914078.html

Финансисты разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика

Финансисты разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика - РИА Новости, 02.08.2021

Финансисты разъяснили, существует ли секретный рейтинг заемщика

Банки могут использовать внутренний кредитный рейтинг заемщика. Он нужен для расчета достаточных уровней капитала и рисков, однако знать о нем клиентам вовсе не РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T02:13

2021-08-02T02:13

2021-08-02T02:13

экономика

кредит

россия

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Банки могут использовать внутренний кредитный рейтинг заемщика. Он нужен для расчета достаточных уровней капитала и рисков, однако знать о нем клиентам вовсе не обязательно, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.По его словам, рейтинг учитывает прогноз вероятности дефолта, риск дефолта, потери при дефолте.Другой собеседник агентства, старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич добавляет, что не все банки могут использовать такую модель расчета рисков – для этого обязательно согласование со стороны Банка России. По одному из главных условий одобрения регулятором такой системы расчетов, активы банка должны составлять не менее 500 млрд рублей.Кривошея уточняет, что расчет внутреннего кредитного рейтинга заемщика, актуален для тех банков, у кого в портфеле "необычные" кредиты, связанные с большим объемом или сложными структурными продуктами, а также рефинансированием крупных заемщиков."Заемщика этот рейтинг никак не касается – если он проходит по скоринговой модели, то все в порядке", - заключает Шабашкевич.

https://ria.ru/20210718/kredit-1741730097.html

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экономика, кредит, россия