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Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19

Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021

Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19

Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T03:22

2021-08-02T03:22

2021-08-02T11:14

распространение коронавируса

в мире

швейцария

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 2 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте."Вакцина ставится, чтобы человек не умер от вируса. Иногда инфекция сама приводит к тому, что у человека вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Но нельзя говорить об этом с уверенностью. И поэтому сейчас мы говорим, если вы переболели, о необходимости вакцинации одной дозой спустя шесть месяцев. Но иногда, если первая доза была перенесена нормально, предлагается и вторая доза, даже если вы переболели. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью", - добавил эксперт.По его словам, существующие вакцины пока эффективны против штамма "дельта".Питте отметил, что российская вакцина "Спутник V" также должна исключительно хорошо защищать от COVID-19, но пока недостаточно данных, чтобы говорить о том, что третья доза препарата будет защищать еще лучше."Российская вакцина, которая является исключительной, по крайней мере в концепте своего создания, потому что она сделана традиционным способом и содержит два вектора компонента, должна исключительно хорошо защищать. У нас уже есть данные об этой вакцине, потому что она хороша, но этих данных недостаточно, чтобы говорить о том, что, возможно, третья доза вакцины будет еще лучше, чем только две дозы", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, швейцария, коронавирус covid-19