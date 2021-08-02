https://ria.ru/20210802/revaktsinatsiya-1743916882.html
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T03:22
2021-08-02T03:22
2021-08-02T11:14
распространение коронавируса
в мире
швейцария
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
ЖЕНЕВА, 2 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте."Вакцина ставится, чтобы человек не умер от вируса. Иногда инфекция сама приводит к тому, что у человека вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Но нельзя говорить об этом с уверенностью. И поэтому сейчас мы говорим, если вы переболели, о необходимости вакцинации одной дозой спустя шесть месяцев. Но иногда, если первая доза была перенесена нормально, предлагается и вторая доза, даже если вы переболели. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью", - добавил эксперт.По его словам, существующие вакцины пока эффективны против штамма "дельта".Питте отметил, что российская вакцина "Спутник V" также должна исключительно хорошо защищать от COVID-19, но пока недостаточно данных, чтобы говорить о том, что третья доза препарата будет защищать еще лучше."Российская вакцина, которая является исключительной, по крайней мере в концепте своего создания, потому что она сделана традиционным способом и содержит два вектора компонента, должна исключительно хорошо защищать. У нас уже есть данные об этой вакцине, потому что она хороша, но этих данных недостаточно, чтобы говорить о том, что, возможно, третья доза вакцины будет еще лучше, чем только две дозы", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, коронавирус covid-19
03:22 02.08.2021 (обновлено: 11:14 02.08.2021)
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
Швейцарский эксперт Питте считает, что нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
ЖЕНЕВА, 2 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.
"На сегодняшний день у нас нет всей этой информации, которая бы основывалась на реальных данных, так как болезнь с нами не так давно, как и вакцины. В настоящее время это больше про то, что мы предполагаем. И уверенности сейчас нет", - сказал он.
"Вакцина ставится, чтобы человек не умер от вируса. Иногда инфекция сама приводит к тому, что у человека вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Но нельзя говорить об этом с уверенностью. И поэтому сейчас мы говорим, если вы переболели, о необходимости вакцинации одной дозой спустя шесть месяцев. Но иногда, если первая доза была перенесена нормально, предлагается и вторая доза, даже если вы переболели. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью", - добавил эксперт.
По его словам, существующие вакцины пока эффективны против штамма "дельта".
"На сегодняшний день прививки против варианта "дельта" работают очень хорошо. Сейчас, согласно статистике, 96% зараженных не являются привитыми, и это говорит о том, что вакцина работает", - сказал он.
Питте отметил, что российская вакцина "Спутник V" также должна исключительно хорошо защищать от COVID-19, но пока недостаточно данных, чтобы говорить о том, что третья доза препарата будет защищать еще лучше.
"Российская вакцина, которая является исключительной, по крайней мере в концепте своего создания, потому что она сделана традиционным способом и содержит два вектора компонента, должна исключительно хорошо защищать. У нас уже есть данные об этой вакцине, потому что она хороша, но этих данных недостаточно, чтобы говорить о том, что, возможно, третья доза вакцины будет еще лучше, чем только две дозы", - сказал он.