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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/revaktsinatsiya-1743916882.html
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T03:22
2021-08-02T11:14
распространение коронавируса
в мире
швейцария
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 2 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте."Вакцина ставится, чтобы человек не умер от вируса. Иногда инфекция сама приводит к тому, что у человека вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Но нельзя говорить об этом с уверенностью. И поэтому сейчас мы говорим, если вы переболели, о необходимости вакцинации одной дозой спустя шесть месяцев. Но иногда, если первая доза была перенесена нормально, предлагается и вторая доза, даже если вы переболели. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью", - добавил эксперт.По его словам, существующие вакцины пока эффективны против штамма "дельта".Питте отметил, что российская вакцина "Спутник V" также должна исключительно хорошо защищать от COVID-19, но пока недостаточно данных, чтобы говорить о том, что третья доза препарата будет защищать еще лучше."Российская вакцина, которая является исключительной, по крайней мере в концепте своего создания, потому что она сделана традиционным способом и содержит два вектора компонента, должна исключительно хорошо защищать. У нас уже есть данные об этой вакцине, потому что она хороша, но этих данных недостаточно, чтобы говорить о том, что, возможно, третья доза вакцины будет еще лучше, чем только две дозы", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, швейцария, коронавирус covid-19
03:22 02.08.2021 (обновлено: 11:14 02.08.2021)
 
Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19

Швейцарский эксперт Питте считает, что нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 2 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19 нет, так как данных о коронавирусе недостаточно, однако в ряде случаев третья прививка может быть нужна, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.
"На сегодняшний день у нас нет всей этой информации, которая бы основывалась на реальных данных, так как болезнь с нами не так давно, как и вакцины. В настоящее время это больше про то, что мы предполагаем. И уверенности сейчас нет", - сказал он.
"Вакцина ставится, чтобы человек не умер от вируса. Иногда инфекция сама приводит к тому, что у человека вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Но нельзя говорить об этом с уверенностью. И поэтому сейчас мы говорим, если вы переболели, о необходимости вакцинации одной дозой спустя шесть месяцев. Но иногда, если первая доза была перенесена нормально, предлагается и вторая доза, даже если вы переболели. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью", - добавил эксперт.
По его словам, существующие вакцины пока эффективны против штамма "дельта".
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"На сегодняшний день прививки против варианта "дельта" работают очень хорошо. Сейчас, согласно статистике, 96% зараженных не являются привитыми, и это говорит о том, что вакцина работает", - сказал он.
Питте отметил, что российская вакцина "Спутник V" также должна исключительно хорошо защищать от COVID-19, но пока недостаточно данных, чтобы говорить о том, что третья доза препарата будет защищать еще лучше.
"Российская вакцина, которая является исключительной, по крайней мере в концепте своего создания, потому что она сделана традиционным способом и содержит два вектора компонента, должна исключительно хорошо защищать. У нас уже есть данные об этой вакцине, потому что она хороша, но этих данных недостаточно, чтобы говорить о том, что, возможно, третья доза вакцины будет еще лучше, чем только две дозы", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
 
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