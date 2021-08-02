https://ria.ru/20210802/repertuar-1743993712.html

Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 02.08.2021

Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

После спектакля Современника "Первый хлеб" общественный совет при министерстве культуры проведёт слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:40

2021-08-02T13:40

2021-08-02T13:40

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. После спектакля Современника "Первый хлеб" общественный совет при министерстве культуры проведёт слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности, рассказал РИА Новости председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов."Мы в ближайшее время будет проводить общественные слушания, общественный совет при министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утверждённой (президентом РФ Владимиром) Путиным "стратегии национальной безопасности", в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано", - сказал Лермонтов.Он подчеркнул, что "именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролёров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента".

https://ria.ru/20210729/bastrykin-1743505404.html

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общество, современник (театр), театры, новости культуры, россия