https://ria.ru/20210802/rebenok-1743918865.html

Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка

Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 02.08.2021

Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка

Жительницу Южно-Сахалинска подозревают в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына, ребенок скончался от асфиксии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T04:59

2021-08-02T04:59

2021-08-02T12:08

происшествия

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг — РИА Новости. Жительницу Южно-Сахалинска подозревают в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына, ребенок скончался от асфиксии, сообщает в понедельник пресс-служба областного управления Следственного комитета Российской Федерации.По версии следствия, подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне женщина своим телом придавила младенца, сообщили в СУ СК. Смерть малыша наступила вследствие "механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота".По уголовному делу проводятся следственные действия. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Как сообщили в СУ СК, в январе 2020 года эта же женщина получила условное наказание за аналогичное преступление.Во время купания она оставила двух дочерей без присмотра в ванной, наполненной водой, и ушла. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила одну из дочерей 2018 года рождения лежащей в ванной без признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи не смогла реанимировать ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moskva-1743570586.html

южно-сахалинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, южно-сахалинск