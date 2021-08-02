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Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 02.08.2021
Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
Жительницу Южно-Сахалинска подозревают в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына, ребенок скончался от асфиксии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T04:59
2021-08-02T04:59
2021-08-02T12:08
происшествия
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг — РИА Новости. Жительницу Южно-Сахалинска подозревают в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына, ребенок скончался от асфиксии, сообщает в понедельник пресс-служба областного управления Следственного комитета Российской Федерации.По версии следствия, подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне женщина своим телом придавила младенца, сообщили в СУ СК. Смерть малыша наступила вследствие "механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота".По уголовному делу проводятся следственные действия. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Как сообщили в СУ СК, в январе 2020 года эта же женщина получила условное наказание за аналогичное преступление.Во время купания она оставила двух дочерей без присмотра в ванной, наполненной водой, и ушла. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила одну из дочерей 2018 года рождения лежащей в ванной без признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи не смогла реанимировать ребенка.
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происшествия, южно-сахалинск
04:59 02.08.2021 (обновлено: 12:08 02.08.2021)
Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
Жительница Сахалина во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг — РИА Новости.
Жительницу Южно-Сахалинска
подозревают в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына, ребенок скончался от асфиксии, сообщает в понедельник пресс-служба областного управления Следственного комитета Российской Федерации.
"В отношении 26-летней жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Российской Федерации: "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне женщина своим телом придавила младенца, сообщили в СУ СК. Смерть малыша наступила вследствие "механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота".
По уголовному делу проводятся следственные действия. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщили в СУ СК, в январе 2020 года эта же женщина получила условное наказание за аналогичное преступление.
Во время купания она оставила двух дочерей без присмотра в ванной, наполненной водой, и ушла. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила одну из дочерей 2018 года рождения лежащей в ванной без признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи не смогла реанимировать ребенка.