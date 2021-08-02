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Билл Гейтс развелся с женой
Билл Гейтс развелся с женой - РИА Новости, 02.08.2021
Билл Гейтс развелся с женой
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, сообщил Business Insider со ссылкой на судебные отчеты. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:59
2021-08-02T23:36
в мире
билл гейтс
microsoft corporation
мелинда гейтс
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, сообщил Business Insider со ссылкой на судебные отчеты.Мелинда и Билл подписали "договор о расторжении брака", в котором прописано, как они разделят имущество. Однако в опубликованном постановлении о разводе подробности документа не приводятся. Как указано в статье, судья принял окончательное решение в понедельник.В мае супруги объявили о решении разойтись. Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.
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в мире, билл гейтс, microsoft corporation, мелинда гейтс , джефф безос
21:59 02.08.2021 (обновлено: 23:36 02.08.2021)
 
Билл Гейтс развелся с женой

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда развелись

© AP Photo / Seth WenigБилл и Мелинда Гейтс
Билл и Мелинда Гейтс - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, сообщил Business Insider со ссылкой на судебные отчеты.
Мелинда и Билл подписали "договор о расторжении брака", в котором прописано, как они разделят имущество. Однако в опубликованном постановлении о разводе подробности документа не приводятся. Как указано в статье, судья принял окончательное решение в понедельник.
В мае супруги объявили о решении разойтись. Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.
Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.
Телеведущая Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 14:45
Бородина назвала дату развода с мужем
 
В миреБилл ГейтсMicrosoft CorporationМелинда ГейтсДжефф Безос
 
 
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