https://ria.ru/20210802/razvod-1744079220.html

Билл Гейтс развелся с женой

Билл Гейтс развелся с женой - РИА Новости, 02.08.2021

Билл Гейтс развелся с женой

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, сообщил Business Insider со ссылкой на судебные отчеты. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T21:59

2021-08-02T21:59

2021-08-02T23:36

в мире

билл гейтс

microsoft corporation

мелинда гейтс

джефф безос

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, сообщил Business Insider со ссылкой на судебные отчеты.Мелинда и Билл подписали "договор о расторжении брака", в котором прописано, как они разделят имущество. Однако в опубликованном постановлении о разводе подробности документа не приводятся. Как указано в статье, судья принял окончательное решение в понедельник.В мае супруги объявили о решении разойтись. Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/borodina-1742039086.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, билл гейтс, microsoft corporation, мелинда гейтс , джефф безос