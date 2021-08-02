15:56 02.08.2021 (обновлено: 16:41 02.08.2021)
Разрыв связей между Киевом и Москвой продолжится, заявил глава МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба: разрыв связей между Киевом и Москвой будет продолжаться
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Разрыв связей между Киевом и Москвой будет продолжаться, несмотря на мнение президента РФ Владимира Путина, поэтому США могут разработать амбициозную стратегию для региона стран бывшего СССР и усилить там влияние, такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
"В Украине и в других местах (странах бывшего СССР - ред.) дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится, независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение. Поэтому США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков", - написал Кулеба.
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Он подчеркнул, что западным странам пора избавиться от взгляда на регион как просто на "постсоветское пространство".
"Но если эта геополитическая конструкция устарела, какое видение должно прийти ей на замену? Что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она соответствовала новым реалиям? В случае Украины речь идет прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам наконец определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - отметил он.
Кулеба в статье обратил внимание на то, что Украина "является частью Запада" и НАТО с ЕС "должны воспринимать ее именно так".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.