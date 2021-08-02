https://ria.ru/20210802/razryv-1744024203.html

Разрыв связей между Киевом и Москвой продолжится, заявил глава МИД Украины

Разрыв связей между Киевом и Москвой продолжится, заявил глава МИД Украины - РИА Новости, 02.08.2021

Разрыв связей между Киевом и Москвой продолжится, заявил глава МИД Украины

Разрыв связей между Киевом и Москвой будет продолжаться, несмотря на мнение президента РФ Владимира Путина, поэтому США могут разработать амбициозную стратегию... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:56

2021-08-02T15:56

2021-08-02T16:41

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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Разрыв связей между Киевом и Москвой будет продолжаться, несмотря на мнение президента РФ Владимира Путина, поэтому США могут разработать амбициозную стратегию для региона стран бывшего СССР и усилить там влияние, такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства."В Украине и в других местах (странах бывшего СССР - ред.) дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится, независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение. Поэтому США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков", - написал Кулеба.Он подчеркнул, что западным странам пора избавиться от взгляда на регион как просто на "постсоветское пространство"."Но если эта геополитическая конструкция устарела, какое видение должно прийти ей на замену? Что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она соответствовала новым реалиям? В случае Украины речь идет прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам наконец определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - отметил он.Кулеба в статье обратил внимание на то, что Украина "является частью Запада" и НАТО с ЕС "должны воспринимать ее именно так".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743518417.html

https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742885604.html

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