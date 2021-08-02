https://ria.ru/20210802/rabota-1743913553.html

Россиян предупредили о новом "летнем" обмане на рынке труда

Россиян предупредили о новом "летнем" обмане на рынке труда - РИА Новости, 02.08.2021

Россиян предупредили о новом "летнем" обмане на рынке труда

В России все чаще можно встретить "условно фейковые" объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая, где соискателям предлагают очень высокие зарплаты,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T02:10

2021-08-02T02:10

2021-08-02T02:10

общество

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В России все чаще можно встретить "условно фейковые" объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая, где соискателям предлагают очень высокие зарплаты, рассказал в интервью радио Sputnik директор Финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов. Он объяснил, как найти действительно выгодные предложения и не оказаться обманутым.Авторы некоторых объявлений на рекрутинговых онлайн-платформах утверждают, что будут платить сезонным сельскохозяйственным рабочим по сто и более тысяч рублей в месяц. Прочитав подобное предложение, соискатель в первую очередь должен оценить собственные силы, ему следует понимать, на что он готов "подписаться", отметил Олег Шибанов.По его мнению, главным образом эта работа – для молодых людей, так как для сбора урожая необходимы выносливость, крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка.А главное, руководитель сельхозпредприятия или фермер вовсе не обязательно готов платить работнику ту сумму, которая указана в публикации на онлайн-ресурсе.Желающим найти сезонную работу с хорошей оплатой труда он порекомендовал тщательно проверять все условия, перечисленные работодателем. По словам Олега Шибанова, чтобы выбрать действительно выгодное и заслуживающее доверия предложение, искать придется долго.

https://ria.ru/20210719/molodezh-1741922561.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894948.html

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общество, россия