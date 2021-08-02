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Россиян предупредили о новом "летнем" обмане на рынке труда
Россиян предупредили о новом "летнем" обмане на рынке труда - РИА Новости, 02.08.2021
Россиян предупредили о новом "летнем" обмане на рынке труда
В России все чаще можно встретить "условно фейковые" объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая, где соискателям предлагают очень высокие зарплаты,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T02:10
2021-08-02T02:10
общество
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В России все чаще можно встретить "условно фейковые" объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая, где соискателям предлагают очень высокие зарплаты, рассказал в интервью радио Sputnik директор Финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов. Он объяснил, как найти действительно выгодные предложения и не оказаться обманутым.Авторы некоторых объявлений на рекрутинговых онлайн-платформах утверждают, что будут платить сезонным сельскохозяйственным рабочим по сто и более тысяч рублей в месяц. Прочитав подобное предложение, соискатель в первую очередь должен оценить собственные силы, ему следует понимать, на что он готов "подписаться", отметил Олег Шибанов.По его мнению, главным образом эта работа – для молодых людей, так как для сбора урожая необходимы выносливость, крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка.А главное, руководитель сельхозпредприятия или фермер вовсе не обязательно готов платить работнику ту сумму, которая указана в публикации на онлайн-ресурсе.Желающим найти сезонную работу с хорошей оплатой труда он порекомендовал тщательно проверять все условия, перечисленные работодателем. По словам Олега Шибанова, чтобы выбрать действительно выгодное и заслуживающее доверия предложение, искать придется долго.
https://ria.ru/20210719/molodezh-1741922561.html
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общество, россия
02:10 02.08.2021
 
Россиян предупредили о новом "летнем" обмане на рынке труда

Экономист предупредил об "условно фейковых" объявлениях на рынке труда

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В России все чаще можно встретить "условно фейковые" объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая, где соискателям предлагают очень высокие зарплаты, рассказал в интервью радио Sputnik директор Финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов. Он объяснил, как найти действительно выгодные предложения и не оказаться обманутым.
Авторы некоторых объявлений на рекрутинговых онлайн-платформах утверждают, что будут платить сезонным сельскохозяйственным рабочим по сто и более тысяч рублей в месяц. Прочитав подобное предложение, соискатель в первую очередь должен оценить собственные силы, ему следует понимать, на что он готов "подписаться", отметил Олег Шибанов.
По его мнению, главным образом эта работа – для молодых людей, так как для сбора урожая необходимы выносливость, крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка.
"Во-первых, собирать урожай – это тяжелая работа, где требуется хорошая физическая подготовка. Люди взрослого возраста могут вернуться оттуда не только с заработанными деньгами, но и с проблемами, связанными с давлением, перегревом на солнце и так далее. Во-вторых, чтобы собирать урожай, иногда приходится уезжать на огромные расстояния. Все эти вещи надо принимать во внимание", – сказал Олег Шибанов.
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А главное, руководитель сельхозпредприятия или фермер вовсе не обязательно готов платить работнику ту сумму, которая указана в публикации на онлайн-ресурсе.
"Часть этих вакансий можно назвать "условно фейковыми". В объявлении могут стоять большие суммы, которые якобы предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнется кандидат", – объяснил экономист в интервью радио Sputnik.
Желающим найти сезонную работу с хорошей оплатой труда он порекомендовал тщательно проверять все условия, перечисленные работодателем. По словам Олега Шибанова, чтобы выбрать действительно выгодное и заслуживающее доверия предложение, искать придется долго.
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